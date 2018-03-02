В Госстате назвали размер средней зарплаты в январе-2018

Больше всех получают киевляне, средняя зарплата в столице составляет 11 668 гривен.

Средняя зарплата по Украине в январе 2018 года составила 7 711 гривен. При этом больше всех зарабатывают жители столицы, получая 11 668 гривен. Об этом сообщает служба статистики.

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Самые маленькие оклады зафиксированы вследующих областях: Тернопольская (5 865 гривен) и Черновецкая (5914 гривен). Неплохие зарплаты отмечены в Одессе (7 228 гривен), Запорожье (7 479 гривен).

Немного больше можно получить в Днепре (7 839 гривен), а в Киевской области - 8 145 гривен.

Ранее сообщалось о том, что украинцы снова покупают кредитную технику.