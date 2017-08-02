Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как мониторят и что ищут кадровики в ваших соцсетях

Комментариев: 1
Анализ соцсетей потенциального сотрудника становится привычным инструментом современных рекрутеров.
Даже незначительная оплошность может привести к потере работы
Даже незначительная оплошность может привести к потере работы
depositphotos.com

В соответствии с результатами опроса выяснилось, что около 66% работодателей проверяют профили потенциальных сотрудников в соцсетях.

Об этом сообщает Work.ua.

Читай также: Имеют ли право работодатели штрафовать своих сотрудников

Большинство работодателей - 45% - хотят знать, что вы представляете собой как личность и чем интересуетесь кроме работы. 26% рекрутеров, которые заглядывают в соцсети, обращают внимание на фотографии соискателей. Треть заходят на ваши странички, чтобы подтвердить информацию из резюме, а 4% - смотрят с кем вы общаетесь.

Результаты опроса - зачем вы просматриваете страницу кандидата в соцсетях?
Результаты опроса - зачем вы просматриваете страницу кандидата в соцсетях?
work.ua

Треть рекрутеров готовы отказать соискателю, если на его странице присутствуют экстремистские публикации. 23% - откажут, если им покажется, что человек не разделяет ценностей компании, а для 14% - поводом для отказа могут стать слишком откровенные фотографии кандидата на вакансию. Впрочем, 30% опрошенных работодателей сказали, что не откажут кандидату из-за записей на его личной страничке.

Результаты опроса - редактировали ли вы соцсети перед трудоустройством?
Результаты опроса - редактировали ли вы соцсети перед трудоустройством?
work.ua

Читай также: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий Украины в июле 2018

О том, что большинство работодателей просматривают аккаунты кандидатов в социальных сетях, знают 51% соискателей, а вот для остальных 49% - это неожиданность. При этом 13% кандидатов во время поиска работы перестраховываются и редактируют свои странички в соцсетях, а вот 87% уверены, что личное должно оставаться личным.

Результаты опроса - могут ли соцсети стать причиной отказа на работу?
Результаты опроса - могут ли соцсети стать причиной отказа на работу?
work.ua

Как отредактировать страницу в соцсетях под работодателя?

  1. Посмотрите нет ли расхождений с вашим резюме? Нестыковки могут насторожить рекрутера, что вам совершенно не нужно.
  2. Разберитесь в настройках видимости: все откровенно личные фотографии и записи лучше скрыть от широкой аудитории.
  3. Проверьте, кто из ваших друзей отметил вас на фотографиях и публикациях. Если какие-то метки вас смущают, уберите.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают украинцы за границей.

Поделись:
Теги: поиск работы, соцсети, карьера, рекрутеры, кадровики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.07.2018, 15:26
Оценка:  +1
гость
идите на..., что еще нужно в себе отредактировать за зарплаты в 7 тыс грн?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь