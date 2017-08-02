Как мониторят и что ищут кадровики в ваших соцсетях
В соответствии с результатами опроса выяснилось, что около 66% работодателей проверяют профили потенциальных сотрудников в соцсетях.
Об этом сообщает Work.ua.
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Большинство работодателей - 45% - хотят знать, что вы представляете собой как личность и чем интересуетесь кроме работы. 26% рекрутеров, которые заглядывают в соцсети, обращают внимание на фотографии соискателей. Треть заходят на ваши странички, чтобы подтвердить информацию из резюме, а 4% - смотрят с кем вы общаетесь.
Треть рекрутеров готовы отказать соискателю, если на его странице присутствуют экстремистские публикации. 23% - откажут, если им покажется, что человек не разделяет ценностей компании, а для 14% - поводом для отказа могут стать слишком откровенные фотографии кандидата на вакансию. Впрочем, 30% опрошенных работодателей сказали, что не откажут кандидату из-за записей на его личной страничке.
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О том, что большинство работодателей просматривают аккаунты кандидатов в социальных сетях, знают 51% соискателей, а вот для остальных 49% - это неожиданность. При этом 13% кандидатов во время поиска работы перестраховываются и редактируют свои странички в соцсетях, а вот 87% уверены, что личное должно оставаться личным.
Как отредактировать страницу в соцсетях под работодателя?
- Посмотрите нет ли расхождений с вашим резюме? Нестыковки могут насторожить рекрутера, что вам совершенно не нужно.
- Разберитесь в настройках видимости: все откровенно личные фотографии и записи лучше скрыть от широкой аудитории.
- Проверьте, кто из ваших друзей отметил вас на фотографиях и публикациях. Если какие-то метки вас смущают, уберите.
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