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Украинцев в Польше пугают существенным снижением зарплат – СМИ

Комментариев: 4
Многие заробитчане жалуются на условия труда и зарплаты в ближнем зарубежье.
Многие заробитчане стремятся найти работу в других странах
Многие заробитчане стремятся найти работу в других странах
Getty Images

Многие украинцы жалуются на условия работы в Польше. Чаще всего это образованные люди (учителя и врачи), работающие на польских полях, заводах, стройках.

Об этом сообщает Страна.

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В последнее время среди кадровиков пошли разговоры, что в польском правительстве якобы хотят изменить законодательство, чтобы официально платить иностранным работникам меньше, чем полякам. При этом украинцам в Польше и без изменений в законах платят меньше местных граждан. 

“Речь, конечно, о неквалифицированном труде. Если у украинца ставка 12 злотых в час (86 грн), то у поляка - от 20 злотых (145 грн). Например, на автомобилестроительной фирме украинцам платят около 2,5 тыс. злотых ($670), а полякам - минимум на 1 тыс. злотых больше (около $1 тыс.) И так во многих сферах. Уже не говорю о том, что украинцев чаще кидают, не доплачивают. С поляками рассчитываются всегда до копейки, иначе суд. А иностранцу сложнее доказать свою правоту“, - говорит польский журналист Марчин Ковальчик.

За сбор урожая в Польше в среднем платят $700-800 в месяц - это тяжелый 12-часовый труд под палящим солнцем.

Из физического труда больше всего по-прежнему ценятся строители. Каменщикам платят от 20 до 25 злотых “грязными“ в час (от 145 до 180 грн). Штукатурам - 30 злотых (217 грн).

Эксперты, впрочем, говорят, что Польша на фоне мизерных украинских  зарплат все же остается самой привлекательной для заробитчан.

Украинцы уезжают работать в другие страны

Тем временем все больше украинцев едут на ягоды в Скандинавию, где за ту же работу можно заработать 1,5-2 тыс. евро в месяц.

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Часть заробитчан стала поглядывать в сторону другого ближнего зарубежья - Прибалтики. В Латвии, например, из 4 тысяч зарегистрированных рабочих из третьих стран больше половины (2 155) - из Украины. 

Средняя зарплата за неквалифицированный труд (например, чистку рыбы) - не выше польской, около 600 евро. Но, как рассуждают заробитчане, работа не такая тяжелая, как на польских плантациях.

Ранее сообщалось о том, сколько денег перечислят заробитчане в Украину.

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Теги: заробитчане, польша, зарплаты, украинцы, работа в польше, работа за границей
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Комментариев (4)
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ultradetka    31.07.2018, 17:04
Оценка:  0
ultradetka
Не знаю,украинцы едут в Польшу,хватаясь за люьой заработок,тем самым сбивая зп.Тоже самое и в Киеве...количество людей трудоспособного возраста растет,соответсвенно,и зп не такие большие,учитывая теперешние цены.
ultradetka    31.07.2018, 17:06
Оценка:  0
ultradetka
Работожатели тоже хитрые сейчас....ты не хочешь работать,другие 500 человек будут работать.
гость  (аноним)  31.07.2018, 16:37
Оценка:  0
гость
Ну и первопроходцу земель сибирских кАзаку Семену Дежневу из Великого Устюга тоже не забудьте... Ведь какие-то предки ихние может тоже украинцами были... Правда Украины тогда еще не было.
гость  (аноним)  31.07.2018, 16:34
Оценка:  0
гость
А что вы хотели, рынок уже переполнен, кроме того из-за конкуренции с мигрантами в Европе меньше поляков поехали за длинным евро. Вы лучше скажите почему памятник русскому богатырю из города Муром в Киеве памятник ставят? Тогда уж и Александру Невскому, и Алеше поповичу из Ростова Великого тоже...
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