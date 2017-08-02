Украинцев в Польше пугают существенным снижением зарплат – СМИ

Многие заробитчане жалуются на условия труда и зарплаты в ближнем зарубежье.

Многие украинцы жалуются на условия работы в Польше. Чаще всего это образованные люди (учителя и врачи), работающие на польских полях, заводах, стройках.

Об этом сообщает Страна.

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В последнее время среди кадровиков пошли разговоры, что в польском правительстве якобы хотят изменить законодательство, чтобы официально платить иностранным работникам меньше, чем полякам. При этом украинцам в Польше и без изменений в законах платят меньше местных граждан.

“Речь, конечно, о неквалифицированном труде. Если у украинца ставка 12 злотых в час (86 грн), то у поляка - от 20 злотых (145 грн). Например, на автомобилестроительной фирме украинцам платят около 2,5 тыс. злотых ($670), а полякам - минимум на 1 тыс. злотых больше (около $1 тыс.) И так во многих сферах. Уже не говорю о том, что украинцев чаще кидают, не доплачивают. С поляками рассчитываются всегда до копейки, иначе суд. А иностранцу сложнее доказать свою правоту“, - говорит польский журналист Марчин Ковальчик.

За сбор урожая в Польше в среднем платят $700-800 в месяц - это тяжелый 12-часовый труд под палящим солнцем.

Из физического труда больше всего по-прежнему ценятся строители. Каменщикам платят от 20 до 25 злотых “грязными“ в час (от 145 до 180 грн). Штукатурам - 30 злотых (217 грн).

Эксперты, впрочем, говорят, что Польша на фоне мизерных украинских зарплат все же остается самой привлекательной для заробитчан.

Украинцы уезжают работать в другие страны

Тем временем все больше украинцев едут на ягоды в Скандинавию, где за ту же работу можно заработать 1,5-2 тыс. евро в месяц.

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Часть заробитчан стала поглядывать в сторону другого ближнего зарубежья - Прибалтики. В Латвии, например, из 4 тысяч зарегистрированных рабочих из третьих стран больше половины (2 155) - из Украины.

Средняя зарплата за неквалифицированный труд (например, чистку рыбы) - не выше польской, около 600 евро. Но, как рассуждают заробитчане, работа не такая тяжелая, как на польских плантациях.

Ранее сообщалось о том, сколько денег перечислят заробитчане в Украину.