Миссия выжить: что делать, если вас неожиданно повысили

ТОП-5 правил начинающего руководителя.

Рост количества компаний и технологический прогресс дают все больше возможностей молодым специалистам быстрее получать реальный опыт. И поколения Y и Z сильно вырываются вперед и показывают хорошие результаты. Поэтому руководители, как и предприниматели в возрасте “до 30 лет“, уже никого не удивляют.

Об этом сообщает The Point.

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Позиция руководителя – это не про “большое кожаное кресло и отсутствие задач“, а про ежедневную работу над собой. Если ваше повышение произошло внепланово, вот must do список правил, которые нужно запомнить и внедрить с первого дня пребывания в новом статусе:

1. Эмоциональность теперь ваш враг

Хорошая выдержка – это залог хороших отношений между сотрудниками. Нужно научиться определять характерные особенности каждого и уметь с ними работать, находя к каждому сотруднику свой индивидуальный подход. Наладив общий язык с командой и став за нее горой, можно добиваться любых целей вместе.

2. Табу на сплетни и мат

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Никогда и ни при каких обстоятельствах вы не можете быть замешаны в сплетнях, выяснении отношений с нецензурной лексикой и прочих негативных проявлениях. Вы – лицо компании и авторитет для сотрудников, об этом стоит помнить постоянно.

3. Не удивляйтесь агрессии со стороны некоторых коллег

Не все готовы к вашему повышению, и вам нужно относиться к этому спокойно. Повышение голоса или сомнение в чьих-то способностях может сильно обидеть другого человека. И если чувствуете, что перегнули палку – нужно выдохнуть и принести свои извинения.

4. Руководитель тоже должен уметь приносить извинения

Все ошибаются, не стоит об этом забывать. Преждевременно сделали неправильные выводы? Дали волю эмоциям? Повышение голоса или сомнение в чьих-то способностях может сильно обидеть другого человека. И если чувствуете, что перегнули палку – нужно выдохнуть и принести свои извинения.

5. Доверяйте, но проверяйте. Всегда проверяйте

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Пройдет очень много времени, пока вы сможете полностью делегировать принятие решений другим людям. У нас в компании у каждого направления или отдела есть свои руководители. Это прекрасные специалисты с хорошим и убедительным опытом работы и профессиональными знаниями. Но и они могут совершить ошибку – по невнимательности, по незнанию или просто сработает человеческий фактор. Если, в конце концов, вы несете за все ответственность, то проверять нужно даже после самого грамотного специалиста.

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