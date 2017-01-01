Не платят зарплату: "как выбить" деньги

По данным службы статистики, долги по оплате труда в Украине составляют 2,75 млрд гривен.

Около 109 тысяч украинцев в июне 2018 года зарплаты получили или с опозданием, или вовсе жду до сих пор. Как действовать, если работодатель задерживает выплаты, рассказали юристы.

Об этом сообщает Сегодня.

Действие №1 – Потребовать приказ о принятии на работу

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Как рассказал юрист Роман Дрозд (компания “ЮристЫ@bezproblem“), в первую очередь работник должен правильно зафиксировать тот факт, что предприятие имеет перед ним задолженность по зарплате. Для этого следует потребовать от работодателя приказ о назначении (а лучше попросить копию еще при принятии на работу). Пригодятся и другие документы: о переводе на другую должность, об изменения условий оплаты труда, расчетные листы, в которых фиксируется начисленная заработная плата.

Действие №2 – Подать заявление в полицию

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Следующий шаг – работник может обратится в полицию с заявлением о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК Украины – “Невыплата заработной платы“. Как требует Уголовно-процессуальный кодекс, не позднее 24 часов с момента подачи такого заявления информация о преступлении должна быть внесена в Единый государственный реестр досудебных расследований и начато расследование.

“Как правило, подача заявления о преступлении приводит к желаемому результату – выплате заработной платы, поскольку такая выплата исключает в последующем уголовную ответственность руководителя“, – говорит Роман Дрозд.

Если же заявление о преступлении не возымело результата, стоит обратиться в суд. Это можно сделать одним из двух способов: в приказном или исковом производстве.

Ранее сообщалось о том, что киевляне отказываются платить за “коммуналку“.

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