Сколько зарабатывают украинцы в Италии

Италия - привлекательная страна для мигрантов.

Чаще всего оклады варьируются от 600 до 1000 евро в месяц depositphotos.com

Италия - благополучная страна с достаточным уровнем жизни и мягким климатом. Здесь развита промышленность и сельское хозяйство. Население страны однородное, но “старое“ - из 58 млн человек только 25 млн экономически активное.

Об этом сообщает UBR.

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Рекордное количество вакансий по работе в Италии пришлось на март-май 2018. В летний период активность будет низкая, но еще один всплеск интереса прогнозируют на осень. Приглашение иностранца на работу - это непростая процедура, которую проходит итальянский работодатель.

Впрочем, лазейки все же есть, говорят эксперты.

90% потенциальных рабочих эмигрантов в первую очередь обращаются к своим близким и знакомым за работой. Три года назад в Италии упростили процесс оформления “Пермесо“ (вид на жительство), которое существенно упрощает процедуру оформления на работу иностранных граждан. Но прежде всего, в Италии нет депортаций, связанных с нелегальной рабочей силой. Получается, если ты туда попал, то уже никто тебя не выгонит. Этим Италия и привлекательна, - рассказал директор компания BVS-Rabota Виталий Беленец

Сколько можно заработать в Италии?

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Сейчас итальянцы активнее всего набирают: сиделок, домработниц, нянь, водителей дальнобойщиков и персонал без опыта на поля или неквалифицированную подработку. Но учитывая, что итальянская экономика сейчас переживает не лучшие свои времена, зарплаты там, в сравнении с Германией, Чехией или той же Польшей, не очень большие. Чаще всего оклады варьируются от 600 до 1000 евро в месяц. Но при этом вполне могут предоставить жилье и питание.

“Что касается заработной платы, в прошлом году ее средний уровень составлял 650-700 евро, тогда как максимум достиг 1700 евро. В 2018 ядро зарплат выросло до 800-850 евро. В целом диапазон предложений варьируется от 700 до 1200 евро“, - рассказали в OLX.

Официально трудоустроиться непросто. Рабочих итальянских виз почти не дают. Поэтому 90% трудовых мигрантов отправляются туда по биометрии, либо по рабочим визам других государств (легализируются на месте). Остальные 10% - люди с гражданством ЕС, ПМЖ и видом на жительство.

Как обманывают заробитчан в Италии

Самый распространенный риск при поиске работы в Италии - неофициальное трудоустройство. Из-за него наши женщины даже боятся выходить на улицу. При таком подходе и речи не может быть о гарантированной официальной зарплате.

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Людей чаще всего обманывают по классической схеме - человек сначала платит непонятно кому за вакансию, после чего рекрутинговое агентство либо исчезает, либо просто не находит работу. А человек остается один на один с договором об оказании консультационный услуг.

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