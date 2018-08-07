Как циничные работодатели обманывают украинцев

Недобросовестные работодатели придумывают различные схемы и идут на всевозможные ухищрения, чтобы заставить сотрудника работать бесплатно.

Некоторые украинские работодатели обманывают соискателей, эксплуатируя бесплатно “на стажировке“, а также “кидают“ при работе на удаленке. Эксперты рекомендуют всегда заключать подробные договора.

Об этом сообщает Обозреватель.

Бесплатная стажировка

HR-эксперт Татьяна Пашкина говорит, что такие ситуации сейчас действительно не редкость.

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“Но на самом деле это не стажировка, а использование бесплатной рабочей силы. Одна из соискательниц рассказывала, что ее так взяли на стажировку, потом сказали, что зачислили в резерв. Но никакой работы она не получила“, - отметила Пашкина.

Такие же инциденты случаются и с тестовыми заданиями при трудоустройстве. “Мне моя коллега рассказывала, как подавала маркетинг-план, когда устраивалась на работу. Ее не взяли, а потом она свой план увидела в другом месте. Такие ситуации бывают и со статьями у журналистов, с макет-дизайнами“, - предупреждает эксперт.

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Часто происходят недоразумения и с сезонными сельхозработами. “Обещают людям платить за трудодни, но потом оказывается, что продуктивность у них была не та. Так, взяли людей на работу по сбору урожая с уже зачищенных полей. Т.е. машины там уже все собрали, но нужно дособирать остатки урожая с краев поля, что-то в грядках осталось. Селяне на такую работу не соглашаются. Конечно, много там не наработаешь“, - говорит Пашкина.

И советует более тщательно составлять договор, просить работодателя указывать более точные критерии выполнения работы.

Обман на удаленке

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Что касается работы на фрилансе, то по словам Пашкиной, уже ушли в небытие объявления о сборе шариковых ручек на дому. Когда вам предлагали купить запчасти за свой счет, а платить вам будут за собранные ручки. Однако она советует все-таки не вестись на объявления об удаленной работе в сети, если вы лично не знаете эту фирму и работодателя.

Переводчик Антонина Логвиненко рассказала свою историю. “Нашла объявление, что требуется переводчик с испанского. Работа на удаленке. Мне дали тестовое задание, я его выполнила, сказали все ок. Даже какой-то договор прислали, я его подписала и отослала по почте. Пришли на перевод сразу три статьи. Я три ночи с ними просидела, все сделала, одну сначала выслала. Мне говорят, присылайте все и данные своей карточки, мол, деньги сразу отправим. Я поверила, прислала. Денег нет, на письма никто не отвечает. Я даже гуглила и нашла две свои статьи на испанских на сайтах. Но что я им могу предъявить? Больше на удаленке не работаю“, - говорит Антонина.

Штрафы и курсы

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Еще один из способов сэкономить на выплатах работникам – не говорить им о штрафах. “Человек устраивается на работу, а в конце месяца получает в два раза меньше оговоренной суммы. Оказывается, при оформлении ему в отделе кадров не рассказали о штрафах. Официант разбил посуду, опоздал. Швея изготовила бракованную вещь и т.п. При устройстве почему-то предпочитают утаивать такие вещи. Это не мошенничество, но и не совсем честное отношение к человеку“, - считает Пашкина.

А в некоторых компаниях предлагают сотрудникам самим проходить курсы и тренинги за свой счет. “Я работаю в косметической компании пиарщиком. И вместо того, чтобы оплатить курсы, руководство мне предложило самой их найти и поучиться. Но ведь я буду работать тут, и эти навыки мне нужны тут. Уговоры не помогли, в обязательном порядке я теперь должна отдать 1500 грн и по выходным учиться навыкам рекламы в соцсетях“, - возмущается жительница Львова Леся.

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