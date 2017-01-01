Как "разводят" украинцев при поиске работы за границей

Чаше всего потенциальным заробитчанам обещают высокую оплату с хорошими условиями труда, а по факту – просто выманивают деньги.

Украинцы все чаще становятся жертвами разводов при трудоустройстве за рубежом. С введением безвиза многие рванули на заработки в Европу без оформления документов. Или получив польскую рабочую визу, но при этом рассчитывая работать в Западной Европе - Германии, Норвегии, Финляндии и так далее.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Эксперты предупреждают - это две главные ошибки. Но именно на этом сейчас наживаются так называемые посредники. Также “дешевых“ рабочих используют мошенники, которые буквально создают трудовые лагеря на территории Европы, где украинцы живут в нечеловеческих условиях.

Обман с визой

Одна из главных схем обмана - работа по польской рабочей визе в странах западной Европы. Или вовсе - лишь с биометрическим паспортом. Некоторым зароботчанам действительно везет, и они умудряются трудиться так некоторое время. Но чаще всего это грозит депортацией.

Обманывают с условиями труда

Также посредники часто обманывают с условиями труда. Обещают золотые горы, легкую непыльную работу по 8 часов с выходными, бесплатное жилье. Но на месте все оказывается не так.

Трудовые лагеря

Порою обещания посредников настолько не совпадают с реальностью, что украинцы оказываются в самых настоящих трудовых лагерях, где у них отбирают документы, а если надумаешь жаловаться или уедешь, то угрожают расправой.

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Так, в Польше больше двух лет действовала группа, которая буквально привозила украинцев в трудовое рабство. Как писала польская пресса, группа контролировала незаконный бизнес нескольких строительных компаний. У заробитчан отбирали паспорта, селили их по 11-12 человек в комнате в общежитии в районе Вроцлава. Штрафовали буквально за все. Даже если человек не ответил на звонок “босса“, вычитали из зарплаты 1500 злотых. Говорили людям, что они взяли кредит на квартиру, форму. А если человек собирался уехать, то ему угрожали, что вывезут в лес.

Что говорят эксперты

HR-эксперт Татьяна Пашкина предупреждает: “Когда отправляют людей по польской рабочей визе в Чехию или Германию, то это мошенничество. Посредники с той стороны говорят, что за такое вас могут легко депортировать“.

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Пашкина подтверждает, что часто у заробитчан отнимают паспорта, им не доплачивают деньги или выплачивают совсем не то, что обещали, а работать приходится по 12-16 часов вместо 8. “Чем больше у вас на руках будет разных договоров и документов, подтверждающих условия труда и проживания, тем лучше - это ваша защита. Лучше, если зарплату будут платить на карточку. Правда, это не везде возможно. Например, в Чехии банковские карточки открывают очень долго“, - говорит Пашкина.

Александр Куринский советует, прежде чем обращаться в агентство-посредник, десять раз его перепроверить. “Просто открываете Google и начинаете проверять отзывы о компании, есть ли негативные. Если вам предлагают работу на конкретном предприятии, то обязательно проверьте - существует ли оно в этой стране. У предприятия должен быть сайт. И если вы владеете языком, а нет, то с помощью переводчика, следует позвоните на предприятие и уточнить - требуются ли им такие специалисты“, - говорит Куринский.

Также он не советует доверять посредникам, у которых в арсенале только страничка в “ВКонтакте“ или в Facebook. Лучше прийти в офис, посмотреть, что он из себя представляет. “Обязательно почитайте договор перед подписанием. Что в нем обещают? Оказать вам лишь консультационные услуги по трудоустройству или обещают именно трудоустроить за границей“, - говорит Куринский.

Ранее сообщалось о том, сколько украинцы зарабатывают в Италии.