Сколько платят строителям в Украине и за границей

Вчера строители праздновали свой профессиональный праздник. В связи с этим предлагаем сравнить их зарплаты в Украине и за рубежом.

Квалифицированные строители нужны везде, однако зарплаты таких специалистов в нашей стране и за границей существенно отличаются.

Об этом сообщает The Point.

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Основным камнем преткновения в Украине является финансовый дисбаланс – соискатели хотят больше денег, чем готовы предложить работодатели. Например, прорабам предлагают почти на тысячу гривен меньше их пожелания, инженерам-строителям – на две тысячи меньше, та же самая разница у сметчиков. Наиболее популярной специализации – рабочим – предлагают в среднем на полторы тысячи меньше. Поэтому многие строители ищут достойный заработок за рубежом.

Зарплата строителей в Украине thepoint.rabota.ua

Зарплаты строителей за рубежом

Что касается зарплат, предлагаемых строителям в других странах, она отличается от предложений украинских работодателей в разы: минимальное среднее значение больше 20 тыс грн – в Украине не у всех руководителей такая зарплата. Поэтому очевидна главная из причин, по которой украинские строители ищут счастья “на стороне“. Тем не менее, зарубежные работодатели предлагают более напряженный ритм работы и требуют лучшего качества, поэтому не все украинские труженики приживаются.

Зарплаты строителей за границей thepoint.rabota.ua

Ранее сообщалось о том, что происходит на рынке труда в Украине.