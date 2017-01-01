Вот это куш: ТОП-5 самых денежных вакансий августа

Одни считают лето "мертвым" сезоном для поиска работы, другие – удачно трудоустраиваются.

Август – преддверие бизнес-сезона. Кто из работодателей загодя готов отдать большие деньги за перспективных кандидатов? Чьи резюме будут расходиться, как горячие пирожки?

Об этом сообщает The Point.

1. Business Analyst - 84 000 гривен

Читай также: ТОП-5 самых “крутых“ стажировок августа

Первое место – Business Analyst через агентство IT Recruitment Solutions с оплатой 84 000 грн. Работодатель ищет специалиста с более чем трехлетним опытом. Желательно в сфере ритейла и со знанием POS applications и software development process.

2. Руководитель IT-отдела - 80 000 гривен

Если вас не пугает сфера crypto exchange company, вы готовы строить blockchain community, работать с миссией и system architecture, у вас есть опыт работы с такими глобальными платформами как Facebook, Google and Apple, а также образование в области компьютерных наук, математики или инженерии – пробуйте!

3. Помощник управляющего партнера – 62 0000 гривен

Читай также: Украинцев в Польше пугают существенным снижением зарплат – СМИ

Третье место – помощник управляющего партнера для компании-эксперта в сфере проектирования и строительства ЖК. Если вам интересны аналитика данных (рынок застройщиков, мест под застройку, пожеланий рынка покупателей, внутренних показателей и т.д.), работа над улучшением бизнес-процессов компании – почему бы и нет?

4. Electronics engineer – 50 000 гривен

Очень желательно, чтобы у кандидата было высшее образование, однако более предпочтителен опыт работы от 5 лет с цифровыми схемами до 100 МГц и аналоговой электроникой, а также знания ltSPICE, Mentor Expedition, Altium, P-CAD.

5. Акушер-гинеколог – 50 000 гривен

Компании нужен кандидат с опытом работы акушер-гинекологом более 10 лет. Кроме того, важны клиентоориентированность, умение работать в команде и знание современных протоколов родовспоможения.

Ранее сообщалось о том, как “разводят“ украинцев при поиске работы за границей.