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"Почему мы должны вас взять на работу?": ТОП-5 ответов

Комментариев: 3
Как нужно ответить, чтобы понравиться работодателю.
Как правильно ответить на собеседовании, чтобы приняли на работу
Как правильно ответить на собеседовании, чтобы приняли на работу
depositphotos.com

При поиске работы соискатель всегда готовится к ряду вопросов, которые задают на каждом собеседовании. Но что делать, если ответы готовы, а задают совершенно не то, о чем можно было предположить? Например, Почему мы должны вас взять на работу?“.

Если этот вопрос заставляет нервничать, молчать, а иногда подрагивать, то вот ТОП-5 лучших ответов на него:

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1) “Потому что я буду полезным вашей организации

Лучшим ответом будет то, каким опытом, какими знаниями и навыками можно дополнить организацию и улучшить ее работу, какую пользу можно принести. Здесь важнее всего донести до работодателя то, что он сможет получить от нового сотрудника.

2) “Потому что я обладаю высоким потенциалом

Если не хватает опыта, навыков или знаний, то можно акцентировать внимание на потенциале. Самое главное – это показать способность к быстрому обучению, ориентации в делах компании, а также интересе к ее процессам, без уточнения того, что это поможет личному развитию. 

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3) “Потому что я точно знаю, как могу вам помочь

Такой ответ считается хорошим только если помощь действительно реальна. Для этого нужно изучить все плюсы и минусы организации, что полезного можно сделать и вносить готовые предложения на собеседовании.

4) “Потому что моя работа – это моя страсть

Здесь также важно действительно любить и лелеять свою работу и подходить на предложенную вакансию. Достаточно будет просто рассказать о любви к работе, к готовности работать прямо сейчас и показать вдохновение. 

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5) “Потому что мне очень нравится ваша компания“ 

Не стесняясь можно сказать, что компания действительно подходит по всем параметрам, что вы разделяете ее ценности, миссию и стратегии, что слышали только хорошие отзывы и (если это уместно) пользуетесь ее продукцией. Так можно сойти за своего и все получится.

Ранее сообщалось, что Украину ждет дефицит рабочей силы.

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Теги: собеседование, безработица, безработица в украине, как пройти собеседование, соискатели, работодатели
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.10.2018, 16:55
Оценка:  0
гость
боже статья от бога!!!!!!!!!
гость  (аноним)  24.10.2018, 16:51
Оценка:  0
гость
А вдруг я не хочу к вам на работу,вот после собеседования не подходят ваши условия,для чего такой вопрос задавать
FROLIA444    24.10.2018, 16:42
Оценка:  0
FROLIA444
6) Потому, что вы ищите работника! )))
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