"Почему мы должны вас взять на работу?": ТОП-5 ответов

Как нужно ответить, чтобы понравиться работодателю.

Как правильно ответить на собеседовании, чтобы приняли на работу depositphotos.com

При поиске работы соискатель всегда готовится к ряду вопросов, которые задают на каждом собеседовании. Но что делать, если ответы готовы, а задают совершенно не то, о чем можно было предположить? Например, “Почему мы должны вас взять на работу?“.

Если этот вопрос заставляет нервничать, молчать, а иногда подрагивать, то вот ТОП-5 лучших ответов на него:

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1) “Потому что я буду полезным вашей организации“

Лучшим ответом будет то, каким опытом, какими знаниями и навыками можно дополнить организацию и улучшить ее работу, какую пользу можно принести. Здесь важнее всего донести до работодателя то, что он сможет получить от нового сотрудника.

2) “Потому что я обладаю высоким потенциалом“

Если не хватает опыта, навыков или знаний, то можно акцентировать внимание на потенциале. Самое главное – это показать способность к быстрому обучению, ориентации в делах компании, а также интересе к ее процессам, без уточнения того, что это поможет личному развитию.

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3) “Потому что я точно знаю, как могу вам помочь“

Такой ответ считается хорошим только если “помощь“ действительно реальна. Для этого нужно изучить все плюсы и минусы организации, что полезного можно сделать и вносить готовые предложения на собеседовании.

4) “Потому что моя работа – это моя страсть“

Здесь также важно действительно любить и лелеять свою работу и подходить на предложенную вакансию. Достаточно будет просто рассказать о любви к работе, к готовности работать прямо сейчас и показать вдохновение.

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5) “Потому что мне очень нравится ваша компания“

Не стесняясь можно сказать, что компания действительно подходит по всем параметрам, что вы разделяете ее ценности, миссию и стратегии, что слышали только хорошие отзывы и (если это уместно) пользуетесь ее продукцией. Так можно сойти за “своего“ и все получится.



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