Что происходит на рынке труда в Украине – инфографика
Осенью традиционно стартует сезон деловой активности, однако он на росте количества вакансий положительно не сказался. В сентябре даже был отмечен спад предложений.
Об этом сообщает Сегодня.
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Наиболее востребованными в Украине осенью-2018 оказались специалисты таких сфер: “Продажи“, “IT, интернет, телеком“ и “Маркетинг, реклама, PR“ — (как и в сентябре 2017 года). Чуть меньше вакансий на портале размещено для специалистов направления “Производство“. Соискатели в рубриках “Наука, образование“, “Начало карьеры, студенты“ не перестают пользоваться популярностью у работодателей. Снова в сентябре активно искали персонал в сфере туризма/гостиничного и ресторанного бизнеса, админперсонал.
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Много предложений появляется для специалистов сферы спорт/фитнес — у спорткомплексов и салонов красоты начинается горячая пора. А сравнительно с концом лета сократилось количество вакансий в рубриках “Банки, инвестиции, лизинг“, “Безопасность“ и “Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия“. У финансистов продолжаются не наилучшие времена для карьеры.
Ранее сообщалось о том, что налоговики объявили войну зарплатам в конвертах.
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