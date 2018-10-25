Что происходит на рынке труда в Украине – инфографика

Осенью-2018 на украинском рынке труда на одну вакансию претендует 3 соискателя.

Осенью традиционно стартует сезон деловой активности, однако он на росте количества вакансий положительно не сказался. В сентябре даже был отмечен спад предложений.

Об этом сообщает Сегодня.

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Наиболее востребованными в Украине осенью-2018 оказались специалисты таких сфер: “Продажи“, “IT, интернет, телеком“ и “Маркетинг, реклама, PR“ — (как и в сентябре 2017 года). Чуть меньше вакансий на портале размещено для специалистов направления “Производство“. Соискатели в рубриках “Наука, образование“, “Начало карьеры, студенты“ не перестают пользоваться популярностью у работодателей. Снова в сентябре активно искали персонал в сфере туризма/гостиничного и ресторанного бизнеса, админперсонал.

Каких специалистов ищут в Украине осенью-2018 segodnya.ua

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Много предложений появляется для специалистов сферы спорт/фитнес — у спорткомплексов и салонов красоты начинается горячая пора. А сравнительно с концом лета сократилось количество вакансий в рубриках “Банки, инвестиции, лизинг“, “Безопасность“ и “Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия“. У финансистов продолжаются не наилучшие времена для карьеры.

Ранее сообщалось о том, что налоговики объявили войну зарплатам в конвертах.