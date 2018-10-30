Инфографика: Кто на рынке труда востребование и получает больше всех

ТОП-10 самых нужных профессий в Украине.

С каждым днем число вакансий все больше и больше, не помогают этому и трудовая миграция, и большая текучка кадров в связи с поиском лучшего рабочего места.

Какая же профессия востребование всего на рынке труда? Разбирались The Point.

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Самая важная и нужная вакансия на рынке – это продавец-консультант. Работодатели стараются заинтересовать и мотивировать людей на эту работу, обещая бесплатное обучение. Также готовы принять без опыта и с гибким графиков.

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На второе место попала вакансия, которая предлагает работу “с нуля“ - это работа без квалификации.

Бухгалтера в Киеве и рабочие специальности по Украине оказались на третьем месте.

Остальные места заняли водители, специалисты по складскому хозяйству, В2В-продажники и повара. Единственным различием между Киевом и другими городами Украины есть потребность в интернет-маркетологах, которые вытеснили официантов.





ТОП-10 главных вакансий Киева и Украины thepoint

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Так, Киев может предложить зарплаты больше, чем большинство городов Украины. Но даже такие условия оплаты труда не всегда удовлетворяют соискателей, часто их ожидаемые требование значительно выше, чем реальные предложения.





Топ-10 самых востребованных профессий в Киеве: зарплата в 3 квартале 2018 thepoint

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Но не все профессии оплачиваются выше в столице, чем в Украине. Например, зарплата на работе без квалификации выше, чем в Киеве, это касается и людей рабочих специальностей.





Топ-10 самых востребованных профессий по Украине: зарплата в 3 квартале 2018 thepoint

Отмечается, что зарплаты понемногу растут, но недостаточно. Соискатели ищут лучшие места не только в Киеве и Украине, а также и за границей, где предлагаются такие же и даже лучше условия, за большее вознаграждение.



Ранее сообщалось, что в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности.