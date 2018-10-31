Отложить на пенсию или инвестировать в госдолг: Куда вложиться в Украине

Куда лучше всего инвестировать украинцам в 20 и 40 лет.

Куда инвестировать в Украине в 20 и 40 лет Getty Images

Самый первый и важный совет 20-летнему украинцу: деньги нужно вкладывать в себя.

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Можно инвестировать даже минимально, например, выучить иностранный язык, поучаствовать в обучении онлайн, или напроситься (даже на без оплатную) стажировку в большую компанию, где можно получить новые знания и навыки.

Аналитик Егор Комов утверждает, что бизнесу научиться вряд ли получиться, а вот если есть предрасположенность к техническим или гуманитарным наукам, то лучше сперва выучиться, а потом искать заработок.

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Инвестировать в новые рынки, акции и венчурные фонды не рекомендуют, так как заработать там – это скорее удача.

Даже на примере больших брендов видно, что потерять можно везде. Например, если бы удалось приобрести акции Apple 4 года назад за 50 тыс долларов, то сейчас с них можно было бы получить 132,6 тыс долларов. Но если инвестировать в январе 2015 те же 50 тыс долларов в Toyota, то сегодня вернуть бы удалось меньше – 42 тыс долларов.

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Егор Комов уверен, что инвестировать в акции лучше всего в молодом возрасте, так как если прогореть на них, то есть еще шансы заработать. А покупать акции можно только если идеально ознакомились с рынком вложений, или обратились в компанию, которая сделае расчеты.

Это же касается и венчурных фондов, где деньги вкладываются в новые идеи и разработки. Но никогда не знаешь, какая из них принесет доход, потому потерять можно и тут.

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Немножко другая ситуация складывается в 40 лет – возраст, в котором стоит задуматься о пенсии. Иногда частные пенсионные фонды также прогорают, деньги крадут или людей заманивают в финансовые пирамиды. Потому откладывать стоит начинать за 30 лет, чтобы спокойно жить хотя бы 15 после.

Александр Паращий уверен, что лучшая инвестиция в 40 лет – это государственные долги. С их помощью, можно заработать около 9% в долларах на внешних рынках, а на внутренних до 19,5% в гривнах. Средняя ставка инвестиции составляет 15% годовых, а начальная сумма от 100 тыс гривен.

Другой аналитик Максим Пархоменко советует вкладываться в облигации, как способ инвестировать без рисков.

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Еще один способ – это депозит в банке. Но даже с 13% годовых в одном из украинских банков, с учетом инфляции можно заработать в среднем 2,9% от вложения. Но всегда нужно помнить, что при закрытии банка максимальная сумма возвращения – это 200 тыс гривен.

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Потому Владимир Мазуренко уверен, что вложения в депозиты – это не способ заработать, а скорее сохранить.

В свою очередь инвестиции в криптовалюту неоднозначны. Рынок не предвиденный, никто не знает, когда будет следующее подорожание. При покупке биткоины могут как вырости, так и остаться на прежнем уровне.



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