Кто в Украине зарабатывает больше 15 тысяч гривен в месяц

Оказывается, заработать приличные деньги можно не только в сфере IT.

Высокие оклады в Украине не только у директоров, но и у стоматологов depositphotos.com

Вопрос заработной платы является болезненным для многих работодателей и наемных сотрудников. Особенно, если дело касается регионов. Где в Украине можно заработать больше 15 тысяч гривен в месяц – читайте далее.

Об этом сообщает Work.ua.

Директор по маркетингу - от 77 до 80 тысяч грн

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Средняя зарплата директора по маркетингу по вакансиям на Work.ua - 25600 гривен. Без опыта, конечно, работать на такой должности не получится. При этом максимальный диапазон оплаты труда директора по маркетингу - от 77001 до 80000 гривен.

Стоматолог – 20 тысяч грн

Конечно, стоматологом вряд ли может стать каждый. Для этого как минимум нужно получить профильное образование. Но если вы только выбираете, куда пойти учиться, или помогаете определиться ребенку, не проходите мимо. По данным из вакансий, средняя зарплата стоматолога - 21300 гривен.

Начальник отдела кадров – 18 тысяч грн

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Максимум, который предлагают на данной должности - 60000 гривен. А вот средняя зарплата начальника отдела кадров - 18000 гривен. Разумеется, чтобы стать начальником, придется сначала поработать рядовым сотрудником, но оно того стоит.

Переводчик китайского – 16 тысяч грн

Профессия, конечно, редкая, но очень перспективная. Среднее предложение по вакансиям переводчика китайского - 16600 гривен. Все, что нужно - отличное знание китайского. И, конечно, навыки перевода, общения с людьми и желание развиваться.

Прораб – 15 тысяч грн

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Прорабов ценят не только заграницей, но и в Украине. Средняя зарплата по должности прораба - 15400 грн. Это выше средней зарплаты в стране. Для работы на должности прораба нужен опыт и ответственность.

Ранее сообщалось о том, что в Германии могут открыть рынок труда для украинцев.