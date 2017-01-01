ТОП-5 захватывающих фильмов про бизнес и деньги

ТОП-5 премьер 2018 года о бизнесе и деньгах.

Лучшие фильмы 2018 года о бизнесе и деньгах Кадр из фильма

Чтобы получать много, нужно работать много. И усердно. Самые хитрые, смелые и изворотливые люди получают миллионы. Но, как и где можно получить большую прибыль?

Редакция Bigmir)net подготвила ТОП-5 премьер 2018 года, которые расскажут о людях, достигших успеха в финансовых делах.

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1. Эскобар (Loving Pablo, 2017).

Испанский драматический биографический фильм о колумбийском бароне. Фильм расскажет, как сделать бизнес, позволяющий строить кварталы для бедных и получить желанную женщину.

2. Большая игра (Molly's Game, 2018).

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Американский драматический фильм о девушке-спортсменке, которая сколотила состояние на подпольной игре в покер. Но как не попасться под прицел фбр, уйти от мести мафии, и сохранить свой доход, который так и норовят прикарманить “преданные“ сотрудники…

3. Аферист (Con Man, 2018).

Американская драма о молодом начинающем бизнесмене Барри Минкоу, который достигает должности генерального директора крупной фирмы не благодаря упорству и навыкам офисного сотрудника, а с помощью лжи и афер.

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4. Клуб миллиардеров (Billionaire Boys Club, 2018).

Американская биографическая криминальная драма. Если ты богат, не значит, что не можешь стать еще богаче. Молодые миллионеры США расскажут о том, как правильно построить свою финансовую пирамиду.

5. Танго Один (Tango One, 2018).

Криминальная драма производства Великобритании. Фильм расскажет о не совсем честном бизнесе Донована, хитрого и осторожного человека, неумело выбравшего себе жену. Но удастся ли ему с таким же успехом как и всегда, выбраться из лап полиции?

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