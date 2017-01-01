Как эффективно провести выходные

Как провести выходные, чтобы преуспеть в профессиональном продвижении.

Конечно, выходные созданы, чтобы отдыхать, высыпаться, сделать что-то полезное по дому, но для того, чтобы вынести пользу для профессионального роста, не обязательно работать 24/7.

Только посвятить несколько часов в выходной день. Это поможет продвижению, особенно если у вас есть амбиции по росту в компании, или вы хотите зарабатывать больше.

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Для этого редакция Bigmir)net подготовила несколько советов по использованию выходных в пользу карьере.

1. Уделять время личному профессиональному бренду.

Можно работать в компании больше 20 лет и отлично выполнять свои обязанности. Но если о таком сотруднике никто не знает, кроме самой компании, то его можно назвать – рядовой сотрудник.

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А если у такого человека есть профессиональный бренд – это уже “торговая марка“. С помощью торговой марки растет не только ценность работника, но и его доходы.

Пока собственной компании и бренда нет, то в свободное время на выходных можно заняться личным блогом, сайтом или страничкой в соц сетях.

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Написать статью, посетить семинар, тренинг или выставку по профессиональной теме. Общаться с полезными и/или интересными людьми.

2. Переключаться на интересные проекты.

У каждого человека есть хобби или какая-то идея, которую можно воплотить в жизнь. Не остается времени из-за усталости и занятости на работе? Для этого и нужны выходные. Или хотя бы пару часов. А отвлечься на то, что действительно интересно - полезно и для основной деятельности.

3. Учиться, учиться и еще раз учиться.

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Новые технологии развиваются, интересные идеи, статьи и книги публикуются, но нет времени на их изучение за каждодневной работой.

Стоит, все же, выделить несколько часов в выходной, чтобы прочесть то, что давно в закладках браузера, ту книгу на полке или вот это сохраненное видео. Поможет и поход на лекцию или семинар со специалистом. Самообучение может быть полезно не только личностному развитию, но и карьере, ведь умный вдохновленный человек – самый лучший работник. А вдруг и начальник это заметит?

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4. Рассчитывать планы наперед.

На работе не всегда хватает времени подумать о себе, о своем будущем, о развитии, о целях… Выходной – лучшее для этого время. За чашкой горячего чая, или сидя в любимом кресле есть возможность спокойно обдумать все, что нужно сделать, определить цели, расставить приоритеты. Когда голова ясна, то и думать об успехе легче.

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