"Анонсов не было": С какими студентами встречалась Ангела Меркель в КНУ
Ангела Меркель была потрясена знанием немецкого практически всех студентов в зале. Так прошла встреча 1 ноября канцлера Германии со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченка.
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Правда ли, что все студенты знают немецкий и кто составлял списки присутствующих?
В сети бурно разворачиваются дискуссии о формировании состава участвующих. Об этом сообщает Апостроф.
На встречу смогли попасть только “избранные“, а информацию о встрече не анонсировали.
Не сложно отследить реакцию студентов и на страничках Владимира Бугрова, проректора по научно-педагогической работе КНУ.
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Так, на официальной странице в Фейсбук Владимир Бугров сообщает студенту, что все факультеты были оповещены о приезде Ангелы Меркель в Киевский университет.
А уже на страничке в Инстаграм Владимир отказывается от своих слов: “анонсов не было“.
Ранее сообщалось, почему Меркель решила уйти из политики.
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