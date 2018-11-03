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"Анонсов не было": С какими студентами встречалась Ангела Меркель в КНУ

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Проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров подтвердил, что студентов на встречу не приглашали.
Студентов КНУ на встречу с Меркель не приглашали
Студентов КНУ на встречу с Меркель не приглашали
depositphotos.com

Ангела Меркель была потрясена знанием немецкого практически всех студентов в зале. Так прошла встреча 1 ноября канцлера Германии со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченка. 

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Правда ли, что все студенты знают немецкий и кто составлял списки присутствующих?

В сети бурно разворачиваются дискуссии о формировании состава участвующих. Об этом сообщает Апостроф.

На встречу смогли попасть только “избранные“, а информацию о встрече не анонсировали.

Комментарии студентов КНУ в социальных сетях, часть 1
Комментарии студентов КНУ в социальных сетях, часть 1
Апостроф

Комментарии студентов КНУ в социальных сетях, часть 2
Комментарии студентов КНУ в социальных сетях, часть 2
Апостроф

Не сложно отследить реакцию студентов и на страничках Владимира Бугрова, проректора по научно-педагогической работе КНУ. 

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Так, на официальной странице в Фейсбук Владимир Бугров сообщает студенту, что все факультеты были оповещены о приезде Ангелы Меркель в Киевский университет.

Комментарий Владимира Бугрова, проректора КНУ
Комментарий Владимира Бугрова, проректора КНУ
facebook.com/profile.php?id=100000939396702

А уже на страничке в Инстаграм Владимир отказывается от своих слов: “анонсов не было“.

Комментарий проректора КНУ:
Комментарий проректора КНУ: "Анонсов не было"
instagram.com/volodymyrbugrov

Ранее сообщалось, почему Меркель решила уйти из политики.

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Теги: Меркель, Меркель Украина, канцлер германии, КНУ, КНУ им. Шевченко, студенты кну
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