Кому сложнее устроиться на работу: молодежи или работникам 45+

Одним потенциальным сотрудникам отказывают из-за отсутствия опыта, другим – из-за его переизбытка .

В соответствии с данными Госстата, среди молодежи безработных 17%, среди старшего поколения 7%. Таким образом стереотип о том, что старшим устроиться на работу сложнее не совсем верный.

Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Кто в Украине зарабатывает больше 15 тысяч гривен в месяц

В выборе между старшим поколением и молодым работодатели выбирают выпускников вузов вместо опытных работников. Кадровики уверяют, что это не всегда работает на пользу.

“Существует устойчивое предубеждение, что молодежь можно брать, поскольку, во-первых, дешевле. Во-вторых – дольше. В-третьих - если “выращивать“ их в компании, то это может продолжаться долгие годы. На самом деле, ни первое, ни второе, ни третье не работает. Но большинство работодателей стараются убедиться в этом на собственном опыте и из-за этого возникает ситуация, что людей 45+ привлечь дешевле и работают они стабильнее“, - говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Кадровики советуют молодежи получать опыт работы во время обучения в университете, старшему поколению – научиться презентовать себя работодателю.

Ранее сообщалось о том, что происходит на украинском рынке труда.