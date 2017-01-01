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Кому сложнее устроиться на работу: молодежи или работникам 45+

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Одним потенциальным сотрудникам отказывают из-за отсутствия опыта, другим – из-за его переизбытка .
Рынок труда меняется, за его изменениями необходимо следить
Рынок труда меняется, за его изменениями необходимо следить
depositphotos.com

В соответствии с данными Госстата, среди молодежи безработных 17%, среди старшего поколения 7%. Таким образом стереотип о том, что старшим устроиться на работу сложнее не совсем верный.

Об этом сообщает ТСН.

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В выборе между старшим поколением и молодым работодатели выбирают выпускников вузов вместо опытных работников. Кадровики уверяют, что это не всегда работает на пользу.

“Существует устойчивое предубеждение, что молодежь можно брать, поскольку, во-первых, дешевле. Во-вторых – дольше. В-третьих - если “выращивать“ их в компании, то это может продолжаться долгие годы. На самом деле, ни первое, ни второе, ни третье не работает. Но большинство работодателей стараются убедиться в этом на собственном опыте и из-за этого возникает ситуация, что людей 45+ привлечь дешевле и работают они стабильнее“, - говорит HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Кадровики советуют молодежи получать опыт работы во время обучения в университете, старшему поколению – научиться презентовать себя работодателю. 

Ранее сообщалось о том, что происходит на украинском рынке труда.

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Теги: украина, найти работу, найти работу в украине
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