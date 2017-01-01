ТОП-4 сотрудника, которых стоит уволить

4 типа сотрудников, которые тормозят развитие компании.

Самое важное для хорошего эффективного сотрудника – это профессионализм. Такие люди смогут вывести вашу компанию вперед, улучшить ее работу и поднять рейтинги.

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Но не все обладают таким качеством, а есть и те, с которыми вообще не стоит иметь дела.

Топ-4 типов сотрудников, с которыми стоило бы попрощаться, подготовили Work.ua.

Страдалец

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Такой тип людей всегда и везде несчастлив. Кроме того, что она сам несчастен, он еще и расскажет об этом всем и вся.

Если он работает в офисе, то скорее всего в плохом настроении будут и остальные сотрудники, сидящие рядом с ним. Своим унынием такой человек способен расстроить работу всей команды.

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Он будет недоволен зарплатой, коллективом, задачами, начальником, и даже цветом волос секретарши в приемной. При любом поручении или задаче он закатает глаза, глубоко вздохнет, а потом возмущенно расскажет, почему ему не стоит делать эту работу.

Уволить такого человека просто так нельзя, но если он срывает сроки, делает ошибки или не понимает общие цели, то с ним можно попрощаться.

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Бунтарь

Бунтари отличаются повышенной активность и переизбытком энергии. Это те люди, которые сразу видят недостатки в процессе работы и в самом офисе. Они всегда знают о своих правах и иногда забывают об обязанностях.

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При умелом обращении с таким человеком можно добиться хорошего результата. Достаточно направить его энергию в правильное русло – дать ему мелкие поручения (например, график работы для всех сотрудников или процессов), составить список улучшений в офисе или в компании. Даже попросить сделать большой анализ работы компании с предложениями об оптимизации.

Если не знать, как обращаться с таким типом людей, можно ждать критики, требований нового графика, других задач, повышения зарплаты и даже подстрекательства на бунт коллег.

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В таком случае, при снижении эффективности в решении профессиональных задач можно уволить людей такого типа.

Свой парень

Такой человек будет со всеми “на короткой ноге“. Скорее всего он помнит компанию с момента ее рождения, много шутит как с коллегами, так и с начальством. А веселый нрав и хитрость позволяют им пользоваться, по-дружески, помощью коллег.

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Они перекидывают свои задачи и дела на сотрудников, а потом и сокращают рабочий день – уходят пораньше, приходят попозже. Они уже забыли, почему стоит разделять коллег и начальство, и зачем вообще приходить на работу.

Если такой сотрудник все еще важен, то можно откровенно с ним поговорить, указав на его некорректное поведение и напомнить об обязанностях.

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Если же профессиональные качества больше не нужны, можно смело его увольнять.

Птица-говорун

Болтуны сеют на работе сплетни и участвуют в интригах. Все бы ничего, но часто такой человек может рассказать не только секрет коллеги, а и начальника. Например, о выходе нового продукта или о переходе на новую форму собственности уже все знают.

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Иногда такой тип работника может выдать даже коммерческие тайны или планы директора.

Скорее всего такой человек так и останется болтуном, какие бы методы не были применены. Поэтому от такого человека стоит сразу “избавляться“.

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