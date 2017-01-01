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Как и где делают самый дорогой кофе в мире

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Самый дорогой кофе делают из фекалей индонезийских зверьков.
Самый дорогой кофе в мире
Самый дорогой кофе в мире
online.ua

Настоящий кофеман знает о знаменитом индонезийском кофе лювак. Он признан самым дорогим в мире, а делают его с помощью маленьких зверьков мусангов, или как их еще называют – пальмовая цивета.

О процессе его изготовления рассказывают ONLINE.UA. 

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Производство кофе происходит в следующем порядке: мусангам скармливают свежие кофейные ягоды, которые перетравливаются в их желудках и кишечниках с помощью особого фермента. После, работники ищут кофейные зерна в клетках зверьков и просушивают их на солнце несколько раз с промывкой.

Только потом кофейное зерно можно обжарить. 

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Особым вкусом обладают кофейные зерна, которые были перетравлены дикими циветами. На плантации их привлекают свежие цветы, а в качестве “благодарности“ они оставляют свой помет на территории, где люди собирают зерна и обрабатывают их отдельно от остальных.

Каждый мусанг съедает каждый день приблизительно 1 кг кофейных ягод, а на выходе отдает всего немного – около 50 г. 

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Стоимость кофе такая дорогая, потому что мусанги не размножаются в неволе и приходиться использовать диких циветов для размножения. Также фермент, который воздействует на зерна, вырабатывается только в определенный период 6 месяцев в году.

Так, стоимость кофе лювак составляет около 15 долларов за 100 г на плантациях, а при оптовой покупке сделают скидку – 100 долларов за килограм. 

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Если покупать кофе в Европе, то придется заплатить 400 долларов за килограм, или от 100 долларов за 100 грам в пачке.

Ранее сообщалось, что в США показали бюстгальтер за миллион долларов.

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Теги: самый дорогой кофе, кофе из какашек, кофе, производство кофе, кофейные зерна
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