Кто ездит отдыхать в Украину: Инфографика

Среди иностранцев, посетивших Украину, больше всего молдаван и белорусов.

Сколько иностранцев посетило Украину в 2018 году depositphotos.com

В Украину за 2018 год (с января по сентябрь) въехало больше 11,2 млн иностранцев. Из них 10 млн – это граждане стран-соседей Украины. Сообщает UBR, опираясь на данные Министерства экономического развития.

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Лидерами в ТОП-10 стран по въезду в Украину являются Молдова, Беларусь и Россия. Из этих стран в Украину приехало около 7 млн человек за 9 месяцев. По сравнению с предыдущим годом, россиян приехало на 300 человек больше, а молдован на 100 меньше.

Инфографика: Количество иностранцев в Украине за 2018 год UBR.ua

Интересные цифры оказались и с туристами из “далеких“ стран. Первое место занял Израиль, из которого в Украину приехало 256,7 тыс граждан, что на 60 тыс больше, чем в предыдущем году.

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Из Турции в Украину въехало около 210 тыс. Есть туристы из Германии и США, это 184 и 151 тыс человек.

А жителей Великобритании, посетивших Украину, стало почти в 2 раза больше – в 2017 году эта цифра составила 47,6 человек, а в 2018 уже 88,7.

Количество иностранцев из стран, которые не граничат с Украиной UBR.ua

Можно заметить, что по сравнению с предыдущим годом, количество людей из стран-соседей уменьшилось, а из почти всех “далеких“ стран увеличилось.

Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число иностранных туристов.