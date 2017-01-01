Кто ездит отдыхать в Украину: Инфографика
В Украину за 2018 год (с января по сентябрь) въехало больше 11,2 млн иностранцев. Из них 10 млн – это граждане стран-соседей Украины. Сообщает UBR, опираясь на данные Министерства экономического развития.
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Лидерами в ТОП-10 стран по въезду в Украину являются Молдова, Беларусь и Россия. Из этих стран в Украину приехало около 7 млн человек за 9 месяцев. По сравнению с предыдущим годом, россиян приехало на 300 человек больше, а молдован на 100 меньше.
Интересные цифры оказались и с туристами из “далеких“ стран. Первое место занял Израиль, из которого в Украину приехало 256,7 тыс граждан, что на 60 тыс больше, чем в предыдущем году.
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Из Турции в Украину въехало около 210 тыс. Есть туристы из Германии и США, это 184 и 151 тыс человек.
А жителей Великобритании, посетивших Украину, стало почти в 2 раза больше – в 2017 году эта цифра составила 47,6 человек, а в 2018 уже 88,7.
Можно заметить, что по сравнению с предыдущим годом, количество людей из стран-соседей уменьшилось, а из почти всех “далеких“ стран увеличилось.
Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число иностранных туристов.
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