Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кто ездит отдыхать в Украину: Инфографика

Комментариев: 0
Среди иностранцев, посетивших Украину, больше всего молдаван и белорусов.
Сколько иностранцев посетило Украину в 2018 году
Сколько иностранцев посетило Украину в 2018 году
depositphotos.com

В Украину за 2018 год (с января по сентябрь) въехало больше 11,2 млн иностранцев. Из них 10 млн – это граждане стран-соседей Украины. Сообщает UBR, опираясь на данные Министерства экономического развития. 

Читай также: Сенат Италии одобрил антимиграционный декрет

Лидерами в ТОП-10 стран по въезду в Украину являются Молдова, Беларусь и Россия. Из этих стран в Украину приехало около 7 млн человек за 9 месяцев. По сравнению с предыдущим годом, россиян приехало на 300 человек больше, а молдован на 100 меньше.

Инфографика: Количество иностранцев в Украине за 2018 год
Инфографика: Количество иностранцев в Украине за 2018 год
UBR.ua

Интересные цифры оказались и с туристами из “далеких“ стран. Первое место занял Израиль, из которого в Украину приехало 256,7 тыс граждан, что на 60 тыс больше, чем в предыдущем году. 

Читай также: Во Львове пьяный иностранец на фуре устроил два ДТП

Из Турции в Украину въехало около 210 тыс. Есть туристы из Германии и США, это 184 и 151 тыс человек.

А жителей Великобритании, посетивших Украину, стало почти в 2 раза больше – в 2017 году эта цифра составила 47,6 человек, а в 2018 уже 88,7.

Количество иностранцев из стран, которые не граничат с Украиной
Количество иностранцев из стран, которые не граничат с Украиной
UBR.ua

Можно заметить, что по сравнению с предыдущим годом, количество людей из стран-соседей уменьшилось, а из почти всех “далеких“ стран увеличилось.

Ранее сообщалось, что в Украине сократилось число иностранных туристов.

Поделись:
Теги: инфографика, туризм, туризм в Украине, иностранные туристы, туристы, иностранцы в украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь