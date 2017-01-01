"Конец поборам": На Днепровщине родители побороли коррупцию в школах

Все благотворительные взносы в школы теперь будут только безналичными.

На Днепровщине узаконили только безналичный расчет в школах depositphotos.com

Как сообщает ТСН, местные депутаты города Каменского Днепропетровской области, были вынуждены принять закон о безналичном расчете в школах.

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Такое решение они приняли под активным давлением неравнодушных родителей учеников.

Многие были вынуждены приносить деньги в школу без возможности проследить, на что они тратились. Отчеты родителям не предоставляли.

Ранее сообщалось, сколько тратят украинцы на поборы в школах.