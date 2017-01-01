ТОП-6 ситуаций, когда не стоит увольняться

6 ситуаций, когда стоит задуматься над решением об увольнении.

Ежедневно 40% украинских работников думают об увольнении. Но всегда ли это логичное продуманное решение и как понять, когда это не так, разбирались Work.ua.

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“Все надоело, увольняюсь“

Такие мысли бывают практически у каждого человека, который устал на работе. Поэтому прежде, чем писать заявку об увольнении, стоит взять небольшой перерыв, удаленно поработать или уйти в отпуск.

Время наедине с собой поможет расслабиться, отдохнуть и с новыми силами вернуться к рутинной жизни. И даже не заметить, что несколько недель назад были мысли об увольнении.

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“Ужасно скучно на работе, ухожу!“

Работа занимает 1/3 жизни человека. Если эта работа приносит удовольствие, а не только доход, то вряд ли появится мысль о скукоте.

Но наскучить все же может любая работа, особенно если продвижений по ней нет.

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Прежде, чем решиться на увольнение, стоит понять, нет ли возможности двигаться дальше: попросить повышение по карьерной лестнице, увеличения зарплаты, или просто новый интересный проект.

Вот если уже ответ на любой запрос будет отрицательным, то смело можно писать “по собственному желанию“.

“У них и работать лучше, и зарплаты выше“

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Менять место работы по причине повышения личных достижений – это благородное дело. Но если соблазняться хорошим предложением или подвижками рынка без дополнительной информации, можно попасть впросак.

Для начала стоит узнать максимум информации о новой вакансии. Особенно фактический уровень заработной платы, условия и содержание работы. Можно попытаться представить уровень удовлетворенности и сравнить с предыдущим, выяснить все плюсы и минусы.

Если все действительно взвешенно и обдуманно, тогда уже можно уходить.

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“Меня не принимает коллектив“

Считается, что человеческий фактор это 40% успеха общего дела. Мало кто хочет быть среди негативно настроенных людей, распускающих сплетни, или тех, кто ябедничает начальству.

Но и только из-за несоответствия характеров не стоит покидать работу, особенно если она действительно нравится.

Можно постараться придерживаться нейтрального поведения, или делать так, чтобы коллеги сами не хотели с вами связываться.

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Если дело не в коллегах, а в себе, то стоит поработать над собственными эмоциями и поведением.

И конечно же стоит обратить внимание на климат в коллективе и выяснить гласные и не гласные правила поведения.

“Ненавижу начальника“

Специфика отношений с начальником всегда считается фактором номер один при увольнении человека.

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Кому-то везет, и они получают шефа с некоторой долей странностей, но другие боссы оказываются просто невыносимыми.

В такой ситуации стоит пересмотреть свои отношения. Это босс чудак, или я не понимаю такого отношения? Если дело таки не в вас, то попытаться свести на минимум встречи с начальством.

Если и это не поможет, то можно менять место работы. Но всегда нужно быть готовым к тому, что на новом месте начальник может оказаться еще хуже.

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“Я так устал“

Люди, которые быстрее всего двигаются по карьерной лестнице, с повышенным чувством ответственности или те, кто подвержен трудоголизму и переработкам чаще всех оказываются физически и психологически утомлены.

Мыслить и работать в таком состоянии оказывается сверх тяжело.

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Если человек только то и делает, что все свое время отдает работе, и все равно ничего не успевает, то мысль об увольнении скорее всего покажется единственным правильным решением.

Прежде увольнения, стоит задуматься о смене приоритетов. Чтобы личная жизнь, отдых и удовольствия оказались важнее, чем работа.

Не стоит избавляться от возможности самореализации или финансовой стабильности, а лучше обратить внимание на тайм-менеджмент.

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Иногда правильным решением будет также просьба о помощи у начальства. Например, направить в ваш отдел людей, которые помогут с делами.

И конечно же в выходные нужно отдыхать, и не забывать брать отпуск как положено.

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