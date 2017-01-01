ТОП-8 слов, которые портят резюме

8 слов, которые стоит удалить из резюме сразу же.

Чаще всего, рекрутер принимает решение, пригласить ли на собеседование, через несколько секунд после получения резюме. Лучше всего, если там будут конкретные навыки, знания и умения, чем клише и типичные фразы.

Список ненужных слов и словосочетаний составили Work.ua.

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Эксперт

Быть уверенным в себе и своих умениях – это хорошо. Но лучше показать это в перечне навыков, опыта и полезных знаний, чем словами “мастер“, “специалист“ или “эксперт".

Английский со словарем

При указании требования “иностранный язык“ в большинстве случаев предполагают проведение совещаний, презентаций или общение с зарубежными бизнес-партнерами. Поэтому в резюме стоит писать тот уровень, который поможет в этом, а не просто будет “числиться“ среди прочего.

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MS Office

Хорошо, если человек умеет пользоваться Word, Excel или Power Point, но в современном мире это умеют делать все. Никто не пишет, что он умеет читать, например.

Робота на результат

Эта фраза ни о чем конкретном не говорит, а скорее заставляет задуматься – а можно как-то по-другому? Лучше заменить ее на “упорство при выполнении работы“, например.

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Рекомендации по запросу

Если очень хочется, то рекомендации можно указать сразу или приложить к письму, но на поиски бывшего начальника, тем более на разговоры с ним, никто не будет тратить времени.

Стрессоустойчивость

Это слово нужно только там, где этого требует сама работа, например, следователя отдела расследования убийств или пожарного. Во всех остальных случаях хорошая компания хочет, чтобы их сотрудники работали в комфортных условиях.

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Коммуникабельность

Общительность – это навык общечеловеческий, а факт продаж, например, с помощью него лучше подтверждать статистикой.

Усидчивость/работоспособность

Данные характеристики скорее говорят о плохом тайм-менеджменте. Как и в случае со стрессоустойчивостью, компания хочет позаботиться о работниках, а не заставлять их сидеть во время обеда, после работы или на выходных.

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Разрешите говорить за вас сертификатам, фото в резюме и количеству пройденных курсов, а не пустым словам.

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