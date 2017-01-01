Работа не ждет: ТОП-5 способов заставить себя что-то делать, когда не хочется

Что сделать, когда пропадает интерес и мотивация, но нужно работать.

Как заставить себя работать, когда не хочется depositphotos.com

Когда все идет не так, как нужно, то времени и сил на задачу уходит как минимум в 2 раза больше. Дело не только в лени, но и в рутинности, которая уже приелась и влияет на мотивацию, и энергию.

Work.ua подготовил несколько вариантов решения проблемы, когда список дел только растет и растет, а заставить себя работать не получается.

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Планирование

Случается, что апатия и нежелание выполнять задачи появляются только потому, что дел слишком много, и нет сил справиться со всеми обязанностями. В таких случаях стоит попробовать составлять план заданий на день или неделю.

Мозг нуждается в снятии напряжения, и не хочет держать все мелкие и большие дела, потому следует разгрузить его прописанным списком заданий.

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После этого можно отметить для себя самые приоритетные задачи, или те, что кажутся самыми сложными и невыполнимыми. Никогда не стоит начинать с самых легких, иначе так быстро можно потерять энергию к выполнению дел посложнее.

Концентрация

Нужно научиться концентрироваться на чем-то одном, иначе появляется риск начать все сразу, но не закончить ничего. Многозадачность влияет на невнимательность и приводит к утомлению.

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Стоит выключить все вибрирующие и звонящие приборы, закрыть социальные сети и забыть ненадолго о почте в компьютере. А после погрузиться в выполнение одного важного задания.

Приоритетность

Бывает так, что вы все делаете и делаете, а задачи не уменьшаются. В условиях загруженности стоит пересмотреть все задания и выбрать те, которые самые важные.

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Возможно, в круг обязанностей затесались безнадежные проекты, просьбы коллег или ненужные отчеты.От всего этого можно отказаться в пользу приоритетного задания, чтобы не потерять интерес и запас энергии.

Перфекционизм

Как бы неправильно это ни звучало, но иногда стоит выполнять задачу не на “отлично“, а на “достаточно хорошо“. Идеала достичь невозможно, но если за ним долго гнаться, то можно потерять интерес, силы и удовольствие от самой работы.

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Чтобы не заработать стрессовое состояние следует расслабиться и попробовать заставить замолчать внутренний голос, который шепчет “это не идеально“.

Отдых

Каждому человеку нужен отдых даже от самой лучшей работы. Иногда нужно полностью забыть о работе, поговорить с коллегами или погулять вокруг офиса. Всем нужен отдых в пять минут после каждого рабочего часа.

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Не нужно забывать об отдыхе и после работы. С большими силами получится приступить к работе, если организм чувствует себя выспавшимся, свежим и отдохнувшим. Потому занятия спортом, прогулки или вечернее кино – это лучший способ настроить себя на новый рабочий день.

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