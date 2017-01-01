ТОП-5 веселых вакансий, для которых не требуется опыт

Вакансии для тех, кому наскучила рутина в офисе.

Если сильно хочется ходить на работу, как на праздник, то rabota.ua подобрали список самых нескучных вакансий, на которых не требуют опыта работы.

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Ассистент фокусника

На вакансию требуется ответственная девушка с артистическими данными. Работа предполагает помощь в подготовке и проведении корпоративов, свадеб, юбилеев и дней рождений.

Хочется чуда – эта вакансия для вас!

Актриса в комнату страха

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Работодатели также ищут девушку 18+ для работы актрисой в комнате страха INSOMNIA. Девушка должна быть не только коммуникабельной и с презентабельной внешностью, но также владеть английским. Актриса должна уметь импровизировать и управлять своим голосом, так как ей придется встречать посетителей и проводить шоу. Чтобы побороть страх, нужно стать к нему лицом.

Администратор на выставку бабочек и хищных растений

На данной вакансии ищут сотрудника от 20 до 35 лет, который будет проводить выставки в школах и торговых центрах. Для этого компания организовывает однодневные поездки по Винницкой области. Любите путешествовать – вам сюда! Тем более, что зарплату обещают выплачивать каждую неделю.

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Экипировщик в пункт выдачи коньков

Развлекательный центр “Шато ледо“ предлагает работу для молодых, активных и позитивных парней. Всего лишь нужно выдавать коньки и инвентарь, а также регистрировать и информировать посетителей.

Работа для тех, кто любит много общаться, а главное – график работы устанавливается индивидуально.

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Инстаграм блогер

Международное модельное агентство предлагает работу преподавателю модельной школы для подростков. Все, что требуется - опыт продвижения в Instagram от 3-х лет.

Сама работа предполагает чтение лекций для молодых людей на тему “Звезда Инстаграм“. Она оплачивается от 150 грн/час и предполагает свободный график.

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