Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ТОП-5 веселых вакансий, для которых не требуется опыт

Комментариев: 0
Вакансии для тех, кому наскучила рутина в офисе.
ТОП-5 не скучных вакансий
ТОП-5 не скучных вакансий
depositphotos.com

Если сильно хочется ходить на работу, как на праздник, то rabota.ua подобрали список самых нескучных вакансий, на которых не требуют опыта работы. 

Читай также: Как зарабатывать много и с чего стоит начинать

Ассистент фокусника

На вакансию требуется ответственная девушка с артистическими данными. Работа предполагает помощь в подготовке и проведении корпоративов, свадеб, юбилеев и дней рождений.

Хочется чуда – эта вакансия для вас!

Актриса в комнату страха 

Читай также: Снова отказ: Почему говорят “нет“ после собеседования

Работодатели также ищут девушку 18+ для работы актрисой в комнате страха INSOMNIA. Девушка должна быть не только коммуникабельной и с презентабельной внешностью, но также владеть английским. Актриса должна уметь импровизировать и управлять своим голосом, так как ей придется встречать посетителей и проводить шоу. Чтобы побороть страх, нужно стать к нему лицом.

Администратор на выставку бабочек и хищных растений

На данной вакансии ищут сотрудника от 20 до 35 лет, который будет проводить выставки в школах и торговых центрах. Для этого компания организовывает однодневные поездки по Винницкой области. Любите путешествовать – вам сюда! Тем более, что зарплату обещают выплачивать каждую неделю. 

Читай также: ТОП-8 слов, которые портят резюме

Экипировщик в пункт выдачи коньков

Развлекательный центр “Шато ледо“ предлагает работу для молодых, активных и позитивных парней. Всего лишь нужно выдавать коньки и инвентарь, а также регистрировать и информировать посетителей.

Работа для тех, кто любит много общаться, а главное – график работы устанавливается индивидуально. 

Читай также: ТОП-5 самых денежных вакансий ноября

Инстаграм блогер

Международное модельное агентство предлагает работу преподавателю модельной школы для подростков. Все, что требуется - опыт продвижения в Instagram от 3-х лет.

Сама работа предполагает чтение лекций для молодых людей на тему “Звезда Инстаграм“. Она оплачивается от 150 грн/час и предполагает свободный график.

Ранее сообщалось, как заставить себя что-то делать, когда не хочется.

Поделись:
Теги: топ вакансий, вакансии, не скучная работа, работа, соискатели, работодатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь