Как обманывают заробитчан за границей

Около 18% украинцев становятся жертвами обмана за границей.

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По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству существует несколько преступных схем, одна из них – получить реальную лицензию и отправить людей в страну, с которой компания не сотрудничает. Самый короткий путь – взять у людей деньги на оформление документов и поиск работы и исчезнуть в самый ответственный момент.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

Обманутым людям советуют срочно идти в любое отделение полиции и уже там писать жалобу на Минсоц, чтобы они проверили фирму.

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Эксперты говорят: людей, которые ищут работу за границей, должны насторожить объявления, когда рабочих ищут в скандинавских странах – на самом деле, там в приоритете – граждане ЕС. Вряд ли большую зарплату будут предлагать тем, кто не знает иностранного языка, но главное – настоящая фирма никогда не берет деньги за поиск работы.

Ранее сообщалось о том, сколько украинцы потратили в Польше за год.