ТОП-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Forbes составил список писателей, которые получают больше всех.

В 2018 году рейтинг 10 самых высокооплачиваемых писателей по версии Forbes возглавил Джеймс Паттерсон.

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Его книги о инспекторе Алексе Кроссе уже в десятый раз ежегодно приносят ему первое место в топе. С помощью своих детективов он заработал 86 миллионов долларов, среди них 4,8 млн долл он получил от продаж в США.

Второе место с бюджетом в 54 миллиона долларов заняла Джоан Роулинг с книгами о Гарри Поттере. Стоит заметить, что они теряют свою популярность, так как в прошлом году бюджет составлял на 41 млн долларов больше.

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Стивен Кинг заработал в 2018 году 27 миллионов от продаж своих книг и поместился на третьем месте рейтинга Forbes. Он продал 2,7 млн экземпляров в США за год.

В десятку попал Джон Гришем (21 млн долларов), Дэн Браун и Джефф Кинни разделили пятое место с заработком в 18,5 млн долларов, Майкл Вольфф (13 млн долларов), Даниэла Стилл и Нора Робертс получили по 12 млн долларов и заняли 8 место. Последнее, 10е место, разделили Рик Риодан и Э. Л. Джеймс, заработав 10,5 миллионов каждый.

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Стоит отметить, что Майкл Вольфф впервые попал в рейтинг, заработав свои 13 миллионов на продаже книг об американском президенте Дональде Трампе "Огонь и ярость" всего за год. За что он горячо поблагодарил Трампа.

"Раз в день я смотрю в небо и говорю: "Спасибо тебе за Дональда Трампа", - сказал Майкл Вольф прошлой весной.

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