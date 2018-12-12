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На рынке труда предвещают кризис в 2019 году

Комментариев: 2
Кризис отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.
Проблему нехватки сотрудников решат автоматизацией рабочих процессов
Проблему нехватки сотрудников решат автоматизацией рабочих процессов
depositphotos.com

Экономисты и аналитики рынка труда сообщают, что в 2019 году ожидается дефицит хороших специалистов по предварительным прогнозам. Об этом сообщает Іnc. 

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Аналитики объясняют тревогу по поводу нехватки персонала существенным уменьшением талантливых сотрудников и старением трудоспособного населения.

Они сообщают, что решить проблему можно с помощью автоматизации большинства рабочих процессов и настаивают на инвестициях в современные технологии. 

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Чем больше конкуренция на рынке труда будет расти, тем быстрее будет проходить процесс подбора кандидатов с помощью технических решений. Система удержания ценных сотрудников переместит свой фокус с целых групп на конкретного работника в виде бонусов и поощрений.

Ранее сообщалось, что в ООН назвали количество трудовых мигрантов в мире. Трудовые мигранты составляют около 4,7% от общемировой рабочей силы. При этом “львиная доля“ их занята в странах с высоким и средневысоким уровнем доходов.

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Теги: рынок труда, мировой рынок труда, миграция, трудовые мигранты, нехватка специалистов, автоматизация, сотрудники, работники, соискатель
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Комментариев (2)
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atos    12.12.2018, 13:27
Оценка:  +1
atos
Торты теперь будут печь роботы?
Простакк    12.12.2018, 13:25
Оценка:  +1
Простакк
Спасибо,посмеялся!))))))))))))
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