ТОП-5 советов, как стать лучше за счет работодателя

5 возможностей профессионального роста, которые может оплатить начальство.

5 советов о том, как попросить у начальства денег на дополнительные знания depositphotos.com

Работа значится не только в резюме, но и в последствии отображается в опыте, навыках и знаниях, которые мы приобретаем во время ее выполнения. С каждым разом люди усовершенствуются, выполняя деятельность, направленную на выполнение поставленных задач.

Чтобы стать отменным специалистом выполнять повседневную работу будет недостаточно, нужно совершенствоваться в новых техниках, методиках и получать знания. Повезло, если компания периодически оплачивает тренинги и курсы повышения квалификации.

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Но что делать, если за дополнительные знания нужно платить самому по 3-10 тыс гривен? Можно попробовать четко и аргументированно донести начальству, почему именно эти курсы помогут стать лучше и позволят компании зарабатывать больше. С моментами, в которые точно стоит попросить полностью или частично оплатить дополнительное обучение, разбирались The Point совместно с магазином Comfy в спецпроекте «Счастье от работы».

Корпоративное обучение

Курсы являются самым популярный, простым и эффективным дополнительным обучением. Они позволяют сразу же проверить новые знания на практике. Если их не предоставляет компания, то можно попробовать найти самому.

Не стоит искать самые “громкие“, лучше всего начать с тех, которые точно помогут развить конкретные навыки или дадут нужные знания. Нужно донести до начальства, почему именно эти знания или навыки помогут стать лучшим специалистом, как именно они будут применяться в деятельности и самое важное – что от этого получит компания.

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“Если человек не учится новому, есть угроза, что его знания заплесневеют, и она просто не сможет принимать взвешенные профессиональные решения - даже если этого хочет“, - считает Ольга Чепижко, сотрудник Comfy.

Современная библиотека в компании

Специалисты рекомендуют читать хотя бы 30-40 минут в день, так реально прочесть как минимум 2 книги в месяц. Но специализированная литература стоит как минимум 200 гривен, что слишком много для одного человека, который прочтет ее раз или два.

Некоторые компании, заботящиеся о росте своих сотрудников, уже имеют собственные библиотеки для общего пользования. Если в вашей компании такой нет, то смело идите к начальству с предложением.

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Можно начать с нескольких книг для конкретного отдела и примеров компаний, которые успешно внедрили культуру чтения в офисе. Стоит подумать, какие книги потребуются для работников, а также сколько они стоят и, как работают скидки. и сервисы для компаний.

“Корпоративная библиотека - это не только собрание книг, это также элемент культуры компании - люди вместе выбирают, какие именно новые книги будут читать, договариваются об очереди, обмениваются впечатлениями. Очень правильно, когда одна книга бывает в нескольких десятках рук - это со всех сторон экологический подход“, - говорит Чепижко.

Обмен опытом и знаниями внутри компании

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Если к вам все чаще приходят сотрудники за помощью, или в офисе уже есть такой специалист, то как раз самое время предложить поделиться опытом не каждому отдельно, а всему коллективу. Такое решение поможет сэкономить ваше время и время коллег, а вам развить лекторские, коммуникативные и организаторские навыки.

Стоит подготовить мини-лекцию о часто задаваемых вопросах и пойти с планом к начальству. Хороший начальник всегда предоставит возможность сотрудникам приобретать новые знания и опыт, тем более со слов практика.

Стажировки

Если денег на иностранные стажировки нет, или есть риск, что сотрудника “перехватит“ конкурент, то можно разработать систему стажировок внутри компании. Например, другой филиал компании в одном городе, между городами, или даже странами.

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Новые способы выполнения работы обычной рутинной деятельности могут стать настоящим открытием и помощником в дальнейшем развитии.

А если филиалов нет вообще, то можно попытаться перевестись на время в другой отдел компании. Иногда новые обязанности и взгляд на работу внутри компании может изменить все представление о ее работе.

Собственный проект в рамках компании

Личное развитие является лучшим инструментом в общем профессиональном развитии. А когда он не мешает, а даже дополняет остальную деятельность, то мудрый начальник его поощрит.

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Если у вас есть классная идея, то стоит ее реализовать, главное подумать, как она поможет компании. Например, можно написать книгу про опыт работы на конкретной должности с экспертным мнением и советами. Тогда такая книга может стать хорошим PR-инструментом для компании, и отличным мотиватором для вас.

Конечно, для реализации большой идеи может понадобится время. Потому с правильными аргументами и готовностью к большим нагрузкам можно смело идти к шефу. Он может выделить один день на самостоятельную работу. Но следует помнить, что обязанностей останется столько же, но добавится желание начальника узнать о вашем прогрессе в “личное время“.

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“Работники иногда боятся рассказывать о своих мечтах, потому что считают, что руководители их не поддержат. Но компании чаще всего хотят видеть больше амбициозных людей. Им важно не найти идеального исполнителя, а раскрыть потенциал человека. Например, кто работает с закупками и мечтает вести собственный блог, может сделать блог о том, как работать в ритейле. Компания поможет со стартом, даст возможность проконсультироваться с PR и маркетинговыми отделами“, - делится Ольга Чепижко.

Ранее сообщалось, что на рынке труда предвещают кризис в 2019 году.