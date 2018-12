Новый год – новая зарплата: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря

5 вакансий, где платят больше всего.

Хотя декабрь занят подготовкой к празднику и нет времени, и желания на поиски новой работы, но работодатели настойчивы в своем предложении. Настолько, что готовы платить большие деньги тому, кто отложит хлопоты с подарками, мандаринками и украшением елки. Кто получит самую большую зарплату к Новому году 2019, разбирались The Point.

Читай также: ТОП-5 советов, как стать лучше за счет работодателя

C++ Tech Lead for international project

Первое место предоставляет IT-компания. И хотя это не новогоднее чудо, но компании нужен айтишник с навыками руководителя. Компании требуется C++ TECH LEAD with Python. Нужен опыт разработчика систем на C ++ и Python, опыт работы с Linux и в сфере поддержки электронных торговых систем (включая протоколы Ouch/Itch, OMNet, MDP3, ETI, FIX).

Если это все о вас, то смело посылайте резюме, ведь компания платит 200 000 гривен.

Операционный директор современного швейного предприятия

Читай также: На рынке труда предвещают кризис в 2019 году

Компания МАРАТЕХ ищет операционного директора швейного предприятия со ставкой в 100 000 гривен. Соискатель должен иметь подтвержденный опыт в управлении и развитии компании, знать современные технологии производства и управления, и иметь базовые знания расчета основных экономических показателей в производстве.

Работа будет состоять в построении эффективной работе производственной команды, координации взаимодействия отделов компании. Также МАРАТЕХ требует убеждать и мотивировать персонал и партнеров, и подбирать специалистов на всех уровнях.

Главный бухгалтер в деревообрабатывающее предприятие.

Читай также: ТОП-4 показателя, что ваша карьера заканчивается, пока вы пьете кофе

Компании требуется профи с опытом работы от 3 лет главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера в крупной производственной компании. Они требуют обязательное знание английского языка выше среднего, глубокие знания действующего законодательства и нормативны документов по бухгалтерскому и налоговому учету, наличие сертификатов АССА, СРА.

Также соискателю потребуется знание 1С.7 и 1С.8, и опыт управления командой, ответственность, результативность, умение работать с соблюдением дедлайнов.

Вакансия оплачивается 60 000 гривнами (ставка + проценты), включая весь соцпакет, график работы с 8.00 до 16.30 с перерывом на обед и компенсацией за сверхурочную работу. Компания обещает компенсировать аренду жилья без коммунальных в случае переезда.

Читай также: Знания – сила: ТОП-5 книг 2018 года о бизнесе

HR-директор по персоналу

Самое важное требование компании Frogwares является высокий уровень письменного и разговорного английского. Также на зарплату в 55 000 гривен требуется человек, с опытом работы не меньше 3 лет в HR для управления и расширения уже существующей команды.

Они ищут человека, который работал в компании с более, чем 70ти работниками, а IT-сфера будет преимуществом. Компания ищет отличного руководителя с мягкими навыками (Soft Skills).

Заведующий педиатрической клиникой

Читай также: ТОП-5 веселых вакансий, для которых не требуется опыт

Клиника на правом берегу Киева ищет заведующего педиатрической клиникой. Эта важная и добрая должность нуждается в человеке, который умеет совмещать педиатрические приемы с административно-организационной работой.

Будущий работник должен уметь организовывать конференции по вопросам наиболее характерных ошибок врачей при проведении экспертизы нетрудоспособности. Также потребуется проводить инструктажи для врачей и консультантов клиники по бюрократическим вопросам, поведению в клинике и правилам внутреннего трудового распорядка.

Ранее сообщалось, как зарабатывать много и с чего стоит начинать.