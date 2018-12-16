Развод при трудоустройстве: Стажеры-мошенники и работодатели-жулики

Работники разворовывают офисы, а работодатели вешают кредиты на соискателей.

На данный момент тяжело понять, кто кого обманывает в Украине. И работодатели, притворяясь, выманивают у кандидатов деньги, и работники выносят имущество из офисов, или приписывают незаслуженные премии. Как сообщает UBR, в декабре ожидается новая волна мошенничества, связанная с сезонной работой.

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Сейчас псевдо-работодатели научились новым методам заполучения денег еще до того, как человек пришел на собеседование. Например, выманивают соискателя на разговор по платной линии, или берут деньги за трудоустройство на вакансии, которые не существуют.

Новым методом является добыча личной информации для создания дубликата-симки, на которую привязаны интернет-банкинг или финансы владельца.

Старые методы неоплаты стажировки или выполненных заданий также все еще работают. Их дополняют штрафы за опоздание, невыполнение планов и т. д.

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“Находят жертв зачастую на в группах по трудоустройству в соцсетях или на скорую руку сделанных сайтах с вакансиями. Пишут заманчивые предложения о работе, часто с неоправданно завышенными зарплатами, на которые люди и клюют. Сейчас деятельность мошенников сместилась больше в области, где соискатели не столь проинформированы об аферах с трудоустройством и часто не знают элементарных правил безопасности. Например, человека вполне могут сначала вынудить купить товар (книги или косметику), рассказать, что он якобы очень востребован, и послать продать его по переходам или электричкам. Так находят и промоутеров для раздачи листовок, которым в итоге могут вообще не заплатить. Трудовые договоры не оформляются“, — рассказала Татьяна Пашкина, hr-эксперт сайта rabota.ua.

Юристы подтверждают активность мошенников, но отмечают, что чаще аферы касаются работ за границей. За большие деньги люди ожидают помощи с оформлением документов, но получают только консультационные услуги. Нужно быть очень внимательным к договорам.

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“Касательно трудоустройства в Украине такие риски тоже есть — в случае отсутствия официальных договоров и четко прописанных обязанностей со стороны компании, которая занимается трудоустройством. Кроме того, довольно распространенными являются ситуации, когда соискатели опрометчиво оставляют нечестным компаниям копии своих документов и в результате на них оформляют кредитные договора“, — объяснила адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Не остаются в долгу и работники. Часто замечены сговоры менеджеров и бухгалтеров, которые выписывают себе премии и надбавки, а потом делят деньги пополам. Также делают и с “выигрышами“ в акциях компании, где менеджер подключает родственника или друга, а после победы приз продают и разделяют деньги.

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Распространено и подворовывание с кассы. Обычно воруют небольшую сумму, чтобы было не так заметно, или работодатель не заморачивался с полицией и судами, если вдруг словят.

“У одного из моих клиентов была ситуация, когда стажер совершил кражу ноутбука, на котором хранилась база клиентов, в тот же день его продал и уехал на отдых. В данном случае проблема была в том, что клиенты не оформили абсолютно никаких документов со стажером, так как в их бизнесе на тот момент был высокий сезон и весь руководящий состав был занят другими вопросами. Стажера все же нашли, и он в добровольном порядке покрыл всю сумму ущерба. Поэтому в случае с работодателем важно оформлять все документы“, — заметила Татьяна Лежух-Вовк.

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Юристы советуют всегда проверять документы с обеих сторон, ведь работник может иметь план обмана заранее и принести поддельные документы. Жертвами такого мошенничества обычно выступают небольшие компании.

Ранее сообщалось, что как обманывают заробитчан за границей. Около 18% украинцев становятся жертвами афер.