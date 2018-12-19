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Украинцы выбирают рабочие специальности: Сколько платят

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Самые большие заработные платы в Украине получают в авиации, финансовой и IT-сферах.
Люди с рабочими специальностями получают в среднем 14 тыс гривен в Украине
Люди с рабочими специальностями получают в среднем 14 тыс гривен в Украине
depositphotos.com

Сейчас молодежь активно выбирает рабочие специальности. Например, сварщиком можно заработать от 12 тыс гривен даже в небольшом городке Украины. Об этом сообщает Сегодня. 

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Так, Илья Матяш ушел после 9 класса в ПТУ на сварщика, чтобы начать взрослую жизнь, как папа.

"Хочу получить образование, рабочую специальность, которая могла бы меня обеспечить материальным благополучием, профессиональным и карьерным ростом", - делится парень.

А вот Евгений работает в Камянском на металлургийном комбинате. 

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"Работая сварщиком, можно прилично зарабатывать и каждый день здесь новое что-то есть, и каждый день ты работаешь и учишься, постоянно развиваешься", - говорит он.

В рабочей сфере лидером среди зарплат является Киевская область, тут можно заработать в среднем от 14 тыс гривен за месяц.

Неплохо зарабатывают и разнорабочие, например, упаковщики.  Сергей Яценко в Обухове получает от 12 до 15 тыс в месяц в зависимости от выработки. 

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"У меня посменный график и это зависит от отработанных смен в месяц. При этом всем зарплата может быть разная. Может быть 12 может быть 15", - говорит он.

По словам механика Юрия, хорошо заработать можно и за границей. Его туда приглашали, но по опыту коллег он отказался ехать, ведь большинство вернулось назад.

"Если учесть нынешние темпы производства в Украине и за рубежом, то механики нужны и в Украине, и за рубежом. Но я считаю, что надо работать в Украине. Здесь мой дом, моя семья, мои родные, знакомые и все. Я родился в Обухове, я работаю в Обухове ", - делится Юрий. 

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Заработная плата в Украине растет быстрыми темпами, так как компаниям нужно быть конкурентоспособными на рынке по сравнению с европейскими компаниями.

"Сегодня работодатель понял, что за квалифицированную рабочую силу, квалифицированные рабочие специальности нужно платить достойную зарплату. Достаточно платить работнику около 20000 гривен, чтобы он не думал выезжать за границу", - говорит Валерий Ярошенко, и.о. председателя государственной службы занятости Украины. 

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Сейчас о повышении заработной платы до 20 тыс гривен в месяц задумываются и реализовывают компании для токарей, бетонщиков, столяров и машинистам экскаватора. Такие профессии как монтажники и водители уже получают до 30 тыс гривен.

Ранее сообщалось, сколько платят в разных областях Украины и кому задерживают выплаты.

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Теги: заработная плата, зарплата, зарплата в украине, средняя заработная плата, рабочие специальности, работа в Украине
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гость  (аноним)  19.12.2018, 12:43
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Сварщиком за 400 баков? Чтоб к 45 годам легкими плеваться? Лучше за столько же сиделкой у пшеков или макаронников!
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