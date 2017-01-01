Как эффективно потратить время в период поиска работы

Как организоваться во время поиска работы, чтобы не терять время даром.

Поиск работы не всегда проходит быстро и гладко. То место не то, зарплата не устраивает, или работа скучная, а пока время бежит, сбережения заканчиваются и пора подойти к поискам новой работы серьезно.

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Что нужно сделать, пока ищешь работу, рассказали Work.ua.

Освежить профессиональные знания

Из-за старой работы все не было времени прочесть нужную книгу, повысить уровень знаний в какой-то определенной теме, или работа просто требует всегда свежих технологий. В момент поиска работы это самое удобное время, когда стоит прочесть давно скачанную книгу или пройти короткий обучающий семинар.

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Возможно, новые знания как раз те, которых не хватает для "галочки" в требованиях, или будет, что ответить на вопрос во время собеседования: "Какую книгу вы сейчас читаете?".

Почистить от ненужного все аккаунты в соцсетях

Как известно, большинство работодателей или HR просматривают социальные странички перед тем, как пригласить на собеседование.

Лучше всего перед поиском работы удалить все лишнее, что может негативно повлиять на репутацию, но добавить больше профессиональной информации, например, о курсах, которые прошли/собираетесь пройти, успешные проекты или новые прочитанные книги.

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Повторить уроки иностранного языка

Выучить язык с нуля во время перерыва между работами будет сложно, но подтянуть уже знакомый язык будет как раз в самый раз. Для лучшего результата лучше всего поставить себе конкретную задачу, например, выучить 100 новых слов в день, или вспомнить давно забытые правила грамматики.

Общаться с коллегами

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Сейчас стало проще делиться опытом и получать его от других. Это очень полезно для профессиональной сферы. Например, всегда можно найти в интернете форум представителей своей профессии или блоги работников компании, в которой давно мечтал работать.

Все это поможет подготовиться как к работе, так и к новому опыту общения. А также социальные сети теперь позволяют самому вести блог о своей работе и профессии, а вдруг кто-то увидит в ваших знаниях то, что ему нужно.

Ранее сообщалось, что на рынке труда предвещают кризис в 2019 году. Он отобразится на увеличении автоматизации рабочей деятельности.