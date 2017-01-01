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Алена Дегрик: новогодние выходные - не советский пережиток, а необходимая перезагрузка рабочего графикаАктуально

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Алена Дегрик: новогодние выходные - не советский пережиток, а необходимая перезагрузка рабочего графика

Под Новый год в социальных сетях активизируются дискуссии на тему того, что долгие новогодние выходные - это плохо. Говорят, что в Украине и так много государственных выходных, а при нынешней экономической ситуации столько не работать является непозволительной роскошью. О своем взгляде на рождественские каникулы нам рассказала глава компании “Леогейминг Пей“ Алена Дегрик (Шевцова).

“Современное общество построено на непрерывном движении. Мы привыкли к круглосуточным сервисам, людям и услугам, доступным 24/7. Не последнюю роль в этом сыграло глобальное распространение интернета. И любые каникулы - праздничные или майские - нам кажутся непозволительным выпадением из ритма жизни“, - говорит Дегрик Алена, руководитель ФК “Леогейминг Пей“.

Особо актуальна постоянная доступность в сфере финтеха. Поддержка клиентов, необходимость быть на связи именно в новогодние дни, когда пользователи отдыхают, совершая покупки и оплачивая услуги - все это ежедневная работа. Но люди - не машины, и, чтобы работать продуктивно, им нужно отдыхать.

“Я не считаю рождественские выходные помехой для бизнеса, - утверждает Алена Дегрик Шевцова (LeoGaming). - Это не повод для безделья, а возможность для сотрудников на неделю дать мозгам разгрузку, чтобы в январе вновь приступить к продуктивной работе со свежими силами. Работая в режиме “дня сурка”, человек превращается в механизм. Ему нужно давать возможность на время сменить график и формат, это однозначно пойдет на пользу“.

После непродолжительных “гуляний“ работоспособность сотрудников повышается, отмечает Дегрик Алена.

“Даже климатические и природные условия Украины подсказывают нам, что зимой человеку нужно больше отдыха. Но самое важное для fintech-отрасли - способность генерировать новые идеи, мыслить нестандартно. Постоянная рутина притупляет эту способность, а смена обстановки наоборот - восстанавливает и заряжает перед новым бизнес-сезоном“, - резюмировала глава ФК “Леогейминг Пей“ Алена Дегрик Шевцова.

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