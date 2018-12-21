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Что вызывает недовольство украинцев во время поиска работы: Инфографика

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Больше всего людей раздражают несоответствие требований и оплата за их выполнение, а также уклончивость в ответах на собеседовании.
Что больше всего раздражает украинцев во время поиска работы
Что больше всего раздражает украинцев во время поиска работы
depositphotos.com

Чем дольше человек ищет работу, тем больше замечает недостатки и несоответствия в объявлениях работодателя. И тем больше раздражается. Что больше всего возмущает соискателей, узнавали The Point. Они провели масштабное исследование, в котором приняли участие 1386 людей, находящиеся в поисках работы. 

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В ходе исследования выяснилось, что больше всего люди раздражаются экономией работодателя на персонале в виде попытки впихнуть в одну вакансию две-три должности. Этот пункт набрал 67,5% голосов.

Второе место (63%) заняло отсутствие указания заработной платы или зарплатной "вилки". Как отметили респонденты, чаще всего они думают, что таким способом работодатели пытаются сэкономить и платить меньше, чем запросят. Также в список раздражения включены "бонусы и проценты", которые составляют большую часть предложенной зарплаты. 

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На третьем месте расположилась возрастная и гендерная дискриминация с 45,6%. Люди отмечают, что возраст не всегда корректно указан для многих типов работ, а кроме того часто прослеживается явное предпочтение пола.

Также соискатели раздражаются от указаний "приятная внешность", знание английского там, где оно не требуется, опыт работы для начинающих специалистов, а также штампы типа "молодой дружный коллектив". 

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Люди хотят знать не только перечень требований и обязанностей, но и расположение офиса. Важной также является обратная связь по отправленному резюме, даже если она негативная.

Результаты опроса по раздражению при поиске вакансий
Результаты опроса по раздражению при поиске вакансий
thepoint.rabota.ua

Только 2% респондентов каждый раз получают обратную связь после отправки резюме, еще 18% почти каждый раз, но 58% и 22% практически никогда и никогда не получают обратной связи.

Частота обратной связи от работодателя
Частота обратной связи от работодателя
thepoint.rabota.ua

Много жалоб соискатели оставили и на проведение собеседований. Самым важным оказалось отсутствие полной информации о работе и уклончивость в ответах. 50,5% респондентов отметили этот пункт как самый раздражающий. 

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На втором и третьем месте с практически одинаковым процентом расположились вопросы от работодателя о личной жизни, которые не касаются работы или профессиональной деятельности (37,5%), а также грубость, небрежность и высокомерие со стороны интервьюера (36,5%).

В списке раздражающих факторов оказались попытка "срезать" зарплату (31,4%), задержки в коммуникации (18,6%) и опоздание на собеседование (12,5%).

И только 13,9% ответивших никогда не сталкивались с некорректным поведением со стороны работодателя.

Раздражающие факторы во время собеседования
Раздражающие факторы во время собеседования
thepoint.rabota.ua

Так, 56% людей, которые подверглись некорректному поведению ответили отказом на предложенную вакансию.

Отказы при некорректном поведении интервьюера
Отказы при некорректном поведении интервьюера
thepoint.rabota.ua

О своем негативном опыте 56% соискателей точно расскажут друзьям, знакомым и коллегам, скорее расскажут 37%, а возможно промолчат 6% и точно не расскажут 1%.

Результаты опроса про негативное общение с компанией
Результаты опроса про негативное общение с компанией
thepoint.rabota.ua

Обратная связь от работодателя сейчас является его личной ответственностью, потому только 5% респондентов ее получали каждый раз после собеседования, 22% почти каждый раз, а практически никогда и никогда составило большинство случаев – 50% и 23%, соответственно. 

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The Point отмечает, что исследование проводится второй раз, но по прошествии двух лет работодатели так и не провели "работу над ошибками".

Ранее сообщалось 8 слов, которые стоит удалить из резюме сразу же.

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Теги: работа, работодатель, соискатели, исследование, собеседование, поиск работы, вакансии, объявление о работе
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
ChiefPlumber    21.12.2018, 18:18
Оценка:  -1
ChiefPlumber
Найти работу, что бы не работать и денег много получать.
Ментальность, однако... )))
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