Что вызывает недовольство украинцев во время поиска работы: Инфографика

Больше всего людей раздражают несоответствие требований и оплата за их выполнение, а также уклончивость в ответах на собеседовании.

Что больше всего раздражает украинцев во время поиска работы depositphotos.com

Чем дольше человек ищет работу, тем больше замечает недостатки и несоответствия в объявлениях работодателя. И тем больше раздражается. Что больше всего возмущает соискателей, узнавали The Point. Они провели масштабное исследование, в котором приняли участие 1386 людей, находящиеся в поисках работы.

Читай также: Алена Дегрик: новогодние выходные - не советский пережиток, а необходимая перезагрузка рабочего графика

В ходе исследования выяснилось, что больше всего люди раздражаются экономией работодателя на персонале в виде попытки впихнуть в одну вакансию две-три должности. Этот пункт набрал 67,5% голосов.

Второе место (63%) заняло отсутствие указания заработной платы или зарплатной "вилки". Как отметили респонденты, чаще всего они думают, что таким способом работодатели пытаются сэкономить и платить меньше, чем запросят. Также в список раздражения включены "бонусы и проценты", которые составляют большую часть предложенной зарплаты.

Читай также: Как эффективно потратить время в период поиска работы

На третьем месте расположилась возрастная и гендерная дискриминация с 45,6%. Люди отмечают, что возраст не всегда корректно указан для многих типов работ, а кроме того часто прослеживается явное предпочтение пола.

Также соискатели раздражаются от указаний "приятная внешность", знание английского там, где оно не требуется, опыт работы для начинающих специалистов, а также штампы типа "молодой дружный коллектив".

Читай также: Украинцы выбирают рабочие специальности: Сколько платят

Люди хотят знать не только перечень требований и обязанностей, но и расположение офиса. Важной также является обратная связь по отправленному резюме, даже если она негативная.

Результаты опроса по раздражению при поиске вакансий thepoint.rabota.ua

Только 2% респондентов каждый раз получают обратную связь после отправки резюме, еще 18% почти каждый раз, но 58% и 22% практически никогда и никогда не получают обратной связи.

Частота обратной связи от работодателя thepoint.rabota.ua

Много жалоб соискатели оставили и на проведение собеседований. Самым важным оказалось отсутствие полной информации о работе и уклончивость в ответах. 50,5% респондентов отметили этот пункт как самый раздражающий.

Читай также: Развод при трудоустройстве: Стажеры-мошенники и работодатели-жулики

На втором и третьем месте с практически одинаковым процентом расположились вопросы от работодателя о личной жизни, которые не касаются работы или профессиональной деятельности (37,5%), а также грубость, небрежность и высокомерие со стороны интервьюера (36,5%).

В списке раздражающих факторов оказались попытка "срезать" зарплату (31,4%), задержки в коммуникации (18,6%) и опоздание на собеседование (12,5%).

И только 13,9% ответивших никогда не сталкивались с некорректным поведением со стороны работодателя.

Раздражающие факторы во время собеседования thepoint.rabota.ua

Так, 56% людей, которые подверглись некорректному поведению ответили отказом на предложенную вакансию.

Отказы при некорректном поведении интервьюера thepoint.rabota.ua

О своем негативном опыте 56% соискателей точно расскажут друзьям, знакомым и коллегам, скорее расскажут 37%, а возможно промолчат 6% и точно не расскажут 1%.

Результаты опроса про негативное общение с компанией thepoint.rabota.ua

Обратная связь от работодателя сейчас является его личной ответственностью, потому только 5% респондентов ее получали каждый раз после собеседования, 22% почти каждый раз, а практически никогда и никогда составило большинство случаев – 50% и 23%, соответственно.

Читай также: ТОП-10 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

The Point отмечает, что исследование проводится второй раз, но по прошествии двух лет работодатели так и не провели "работу над ошибками".

Ранее сообщалось 8 слов, которые стоит удалить из резюме сразу же.