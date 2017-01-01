Финансовый китайский гороскоп на 2019 год

Следующий китайский год является годом желтой земляной свиньи. Поможет ли она с финансами?

Как известно, китайский Новый год отмечается позднее, чем всемирный. В этом году его дата пришлась на вторник, 5 февраля. Какой финансовой стороной повернется желтая земляная свинья остальным “собратьям“ по гороскопу, разбиралась редакция Bigmir)Net.

Гороскоп для Крысы

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Крысы всегда добиваются того, чего хотят, так как они ловкие и всегда бегут по своему пути. Свинья этому радуется, потому в 2019 году принесет много возможностей. Единственное, чего хочет земляная Свинья – устойчивости.

Так, в 2019 году Крысам нужно определиться с видом деятельности, а потом уже искать средства на инвестиции. Также Свинья советует обновить деловой гардероб и прибраться в офисе (поможет и “чистка“ сотрудников).

Желтая Свинья любит развлечения, потому настойчиво советует не скупиться на приемы и корпоративы. Так вы обзаведетесь нужными связями и репутациями, а вместе со славой приходят и деньги.

Гороскоп для Быка

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Обычное свойство Быка работать с командой лучше придержать. Желтая земляная свинья в 2019 году советует обратить внимание Быка на работу в одиночку. В крайнем случае, можно собрать коллектив из надежных людей. У Быка будет достаточно силы и знаний начать дело самому.

Свинья щедро одарит золотыми колечками, потому придется как-то с ними справляться. Можно подключить желание Быков кому-нибудь помогать, например, открыть собственный приют для животных или фонд помощи сиротам.

Гороскоп для Тигра

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Желтая Свинья поощряет стремление Тигров к упорству и настойчивости. Именно они и помогут ему занять любую должность, которую только пожелают. Самое важное в этом году, не дать конкурентам подумать, что пушистая шерсть дает им право не обращать внимания на острые клыки.

Все не так страшно, скорее всего зубы оскаливать не придется, так как Свинья умеет вести переговоры и решит все “кровные“ вопросы. Так Свинка поможет обогатиться, но никак не устранит завистливых друзей. В этом случае не нужно сразу после успеха бежать хвастаться, а лучше всего пустить слух о своей “бедности“.

Гороскоп для Кота/Кролика

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Желтая Свинья поможет избавиться от конкурентов, как только котики избавятся от скромности и не побоятся бросится на собак-конкурентов. В этом году Кроликам придется бегать много, обедая с партнерами и посещая корпоративы с полезными знакомствами.

Чтобы получить деньги рекой, Свинья советует набраться храбрости и позволить себе больше. Одна кучка денег будет освобождать место для другой кучки денег.

Гороскоп для Дракона

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Так как Дракон по своей природе огненный, то желтизна Свиньи придется ему впору. В этом году Драконам открыты все дороги в любых начинаниях, будь то серьезный бизнес, фондовая биржа или творческие порывы. Все чего коснется Дракон, принесет деньги.

И только земная часть Хрюшки предупреждает, то не нужно взлетать очень высоко и много хвастаться, ведь даже у Драконов есть уязвимое место, а зависть конкурентов ни к чему хорошему еще не приводила.

Свинья советует воздержаться в этом году от крупных покупок, особенно навеянных настроением, а особенно не серьезны – никому не нужен пятый хлебобулочный завод в маленьком городке.

Гороскоп для Змеи

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Хоть некоторые говорят, что Свинья не любит Змей, но в этом году она разрешит им выползти из нор и погреться на солнце вдоволь. Единственное желание Свиньи – работать головой. Она просит не молчать, а озвучивать мудрые мысли, вдруг кто услышит и поможет в осуществлении гениальных идей.

Свинья боится острых отравных зубов Змеи, потому в этом году позволит ей заработать сверх всех тех лишений, которые преследовали Змею в прошлых годах.

Гороскоп для Лошади

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Стремительной Лошади тяжело еще осознать, что нужно отдать свое внимание Свинье, которая предпочитает не двигаться много. В этом случае, Лошадь выручает искреннее игнорирование смены и власти, и первенства, и других мыслей.

Потому Свинья позволит Лошади бежать к своей цели и даже поможет ей на пути, что поможет последней стать объектом взоров, то есть обрести популярность и свести к минимуму конкурентов, которые будут недоумевать, как же Лошади удалось задобрить Свинью.

А пока конкуренты будут ошарашены, Лошади нужно верить своей интуиции и скакать дальше на пути достижения карьерных вершин, которые помогут обогатиться.

Гороскоп для Козы/Овцы

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В прошлом году Козы и Овцы бодались и пытались показать всем свои рожки. В этом году земляная Свинья подействовала на них успокаивающе и напомнила о влиянии стабильности и спокойствия.

Но желтый цвет Свиньи все же заставляет ее двигаться вперед и дает нужную энергию на подталкивание других. Потому Козам и Овцам не нужно останавливаться в попытке стать финансово независимыми, но просто умерить свой пыл.

Дружелюбная Свинья советует искать новые знакомства и создавать крепкие связи, которые в будущем помогут с бизнесом. Это касается и сотрудников вашего офиса, с которыми вы также должны быть дружелюбны, и показать его увеличением зарплаты или бонусов.

Гороскоп для Обезьяны

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Обезьяны привлекают своим простодушием и веселостью, Свинья это одобряет. Но на свою приземленную половину она просит быть в этом году более серьезными к вопросам ведения финансовых дел. Это касается как общения с партнерами, так и совершения сделок.

Удача в этом году больше всего коснется тех обезьян, которые заняты в сфере творчества, например, актеры, художники, писатели или любые другие культурные деятели. Желтая Свинья поощряет бесшабашную креативность Обезьян.

Все что требуется от Обезьяны в этом году, кроме серьезности, то это немного экономии, чтобы не потратить все деньги на бананы, которых и так уже достаточно.

Гороскоп для Петуха

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В этом году Кабан добрый ко всем, даже к шумным и любящим драки Петухам. Но чтобы умерить пыл, Свинья обещает завалить всевозможными делами. Из-за свободолюбия Петуха и настойчивости Кабана, дела будут проходить стабильно на протяжении всего года.

Главное для Петуха не кукарекать громко о доходах и следить, чтобы в курятнике не завелось лисиц-мошенников.

Гороскоп для Собаки

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Собаки, потерявшие лидерство, не останутся обиженными за свои прошлые заслуги. Мокрый нос и большие глаза не оставят равнодушными никого, даже Свинью. Потому она предоставит новые пути заработка и даже сделает работу более красочной и не такой рутинной.

В этом году Собакам нужно настроить чуткий нюх на финансовые вопросы и выгодные сделки, и не кусать за нос конкурентов слишком часто. Свинья любит сговорчивость и дружелюбие.

Гороскоп для Свиньи/Кабана

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Этот год является законной возможностью Свиньи приумножать и увеличивать. 2019 год будет во всем помогать Свиньям и Кабанам, включая финансовую сферу. Но Свинью интересует не просто куча денег, престижная работа и красивые женщины вокруг.

Кабан всегда дружелюбен, потому нужно пытаться построить свой бизнес на доверии работников, надежном плече партнеров и не забыть об переманивании конкурентов на свою сторону.

В этом году Кабаны могут не скупиться, а жить на широкую ногу, потому что в этом году вся удача будет способствовать вам. Можно позволить себе солидные машины и хорошую работу. Главное, когда будет много денег, не класть их под матрас, ведь и спать не удобно, и достать и там легче.

Ранее сообщалось, финансовый зодиакальный гороскоп на 2019 год. В 2019 году звезды станут в благоприятную позицию для всех знаков зодиака, но кому повезет больше в материальном благополучии.