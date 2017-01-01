Женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины

Подсчитано, что мужчины зарабатывают на 24% больше.

После заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о неравной заработной плате между женщинами и мужчинами, журналисты Сегодня разобрались, есть ли разница в оплате.

Они выяснили, что женщины действительно получают меньше, сравнение происходило между одной и той же должностью.

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"Сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования - мы консолидируем большинство для принятия решений ", - сказал Владимир Гройсман.

За третий квартал 2018 года Государственной службой статистики Украины было подсчитано, что заработная плата мужчин составила на 23,9% больше, чем у женщин.

Так, мужчины в первом квартале в среднем зарабатывали 9031 грн/мес, а женщины на 21,6% меньше – 7080 грн/мес. А вот в третьем квартале разница увеличилась, зарплата мужчин составила 10 411 грн/мес, а женщин 7921 грн/мес.

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Если рассматривать соотношения срезов по сферам, то в авиации разница между зарплатами составляет 42,3%, она же является самой большой, и 2,1% в сфере административного обслуживания, что является самой низкой разницей.

Госстат подсчитали и областные различия, где обнаружили, что самая большая разница в Донецкой области (37%) и в Полтавской (29,6%). Меньше всего различий выявлено в зарплате людей в Херсонской области (11,9%) и в Черновицкой (13,2%). Разница в зарплатах по столице составляет 18,7%.

Причины такой неравности пытается объяснить HR-експерт сайта rabota.ua, Татьяна Пашкина.

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"У нас есть достаточно глубинные вещи относительно непонимание же работодателями присутствии неравенства. Практически на всех уровнях квалификации из года в год у нас есть серьезные проблемы с разницей в заработных платах, причем это даже не вакансии, это резюме. То есть люди сами хотят меньшие деньги", - говорит эксперт.

Также отмечено, что женщины выбирают должности с окладом ниже, чем мужчины.

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"Анализ базы резюме показал, что на украинском рынке труда все еще остаются сферы с неравномерной представленностью женщин и мужчин. В ТОП-5 сфер с наибольшей представленностью женщин вошли те, которые стереотипно считаются женскими. Не исключено, что такое положение вещей является производным и от того, как принято воспитывать детей, навыки в них развивать, в каких профессиях им лучше реализовываться. Впрочем, некоторые стереотипы постепенно уходят в прошлое. Частичную занятость и гибкий график работы хотят иметь как мужчины, так и женщины. и вообще, на рынке труда фактически в равной степени фигурируют представители обоих полов ", - отмечают в HeadHunter Украина.

Еще одной проблемой называют отношение не только со стороны самих женщин, но и мужчин-работодателей.

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"Государство очень стремилась защитить женщин и их детородную функцию. И они дозащищались, что у мужчин-работодателей женщина - это источник потенциальных опасностей. Когда она молодая - она ​​может забеременеть и уйти в декрет, далее 3 года в декрете, потом начинаются страшилки на тему больничных с ребенком, школы и прочее. А как только дама выходит из детородного периода в 45+, она работодателям не нужна, и получается, что такого возраста, когда женщина может наравне с мужчиной конкурировать за рабочее место, не будучи угрозой для работодателей, просто нет", - отмечает Татьяна Пашкина.

Решить проблему предлагают на государственном уровне, с помощью системного подхода, а пока конкретных предложений не разработано, советуют женщинам учится самим постоять за себя и научить будущее поколение.

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"Мы ничего не сможем сделать за короткий период, пока сами дамы не перестанут демпинговать. Дамы очень часто чувствуют себя ущемленными и воспринимают это как правило жизни, с которыми невозможно бороться", - подытожила Пашкина.

Ранее сообщалось, что вызывает недовольство украинцев во время поиска работы. Больше всего людей раздражают несоответствие требований и оплата за их выполнение, а также уклончивость в ответах на собеседовании.