ТОП-5 советов, как стать счастливым на работе

5 советов о том, как изменить свою жизнь к лучшему.

Самой серьезной угрозой для современного бизнеса является профессиональное выгорание его работников. В этом случае не только сотрудник страдает физически и морально, но и компания терпит не только убытки из-за плохой работы, но и теряет хорошего специалиста.

The Point совместно с магазином Комфи в рамках проекта "Счастье от работы" поделились 5 советами о том, как избежать выгорания, изменив свою жизнь и ощутив счастье от работы.

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Так, например, программистка из США Маделин Паркер пришла к начальству с просьбой дать два дополнительных выходных, чтобы она могла привести свое психологическое состояние в норму. В ответ она не только не услышала ругательств и раздражения, но получила разрешение, а еще и публичную благодарность за то, что заботится о себе и знает, когда взять паузу.

The Point в ходе исследований выяснили, что выгорание не является врагом, но помощником в том, чтобы понять, что что-то пошло не так и нужно менять свой привычный уклад работы, иначе можно рискнуть ее потерей.

Гиперактивность

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Когда человек не чувствует ценность в том, что он делает, он пытается делать невозможное, или больше тех задач, которые перед ним поставлены. Сначала энергия бьет ключом, но заканчивается, когда понимаешь, что работа "не родная", а начальник совсем не контролирует нагрузки. Так начинается выгорание.

В этом случае лучше заметить проблему сразу и попробовать переключиться на конкретные важные персональные качества и сообщить об этом начальству, чтобы вместе найти новую работу.

Хроническая усталость

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Большая активность сменяется эмоциональной усталостью. Задания, проекты и начинания вчера казались новым дыханием, сегодня напоминают неподъемную гору, которая не заканчивается, а только растет. Когда возникает такое чувство, то от него уже тяжело избавиться, ни через день, ни через два.

В этой ситуации не стоит думать "у меня все есть, не нужно жалеться", иначе можно попасть в ловушку собственных представлений и убеждений, а потом не найти выхода, как только бросить работу и уехать в кругосветное путешествие.

Лучше всего не бояться изменений и сменить, если не направление работы, то хотя обязанности.

Сниженная концентрация

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Ошибок становиться все больше, нужна в кофе на перерывах растет, как и количество сладкого, и выкуренных сигареты на 5ти минутках. Уже сложно сконцентрироваться на заданиях, даже тех, что недавно казались элементарными.

Вместо обвинений в сторону самого себя и раздражения, лучше всего найти новые возможности в компании, а может и другую организацию.

Эмоциональная нестабильность

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Раздражение все растет и растет. Теперь в ошибках виноваты не только вы сами, а скорее глупые клиенты, непутевые коллеги или начальник, который не умеет нормально поставить задачу. Начинается зависть по поводу успехов коллег и прекращение общения с их стороны из-за непонимания происходящего.

Это первый признак того, что сотрудник "перерос" свои обязанности или свои ценности оказались несопоставимы с ценностями компании. В первую очередь нужно подумать о том, почему сразу была выбрана именно эта работа, именно эти обязанности. Если ценности уже не соответствуют прошлым, стоит подумать о смене обязанностей или компании.

Проблемы со здоровьем и депрессия

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Все начинается с учащения простудных заболеваний, дальше головная боль, снижение остроты зрения, общая слабость, проблемы с дыханием или сердцем. Часто трудно встать с постели или заставить себя начать что-то новое уже не хочется, лучше всего еще чуть-чуть поспать.

Психосоматические реакции отвечают за то, что в реальном мире происходит не так, как хочется внутреннему эмоционально-чувственному миру личности. А когда работа уже не в «кайф», то проблемы с болезнями не заставят себя ждать.

Насилие над собой чревато снижением иммунитета и как следствие – серьезными проблемами со здоровьем. Чтобы их избежать, следует прислушиваться к себе, своим желаниям, и в случае нужны – быть смелым и менять жизнь, а заодно и работу, даже если сильно страшно.

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