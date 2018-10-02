Где в Украине можно заработать без диплома

Рабочие специальности в последнее время очень ценятся на ранке труда.

Работодатели предлагают не только бесплатное обучение, но и хорошую оплату. А каждая седьмая вакансия в Украине является предложением для работника без квалификации, передает Сегодня. Требуются не только грузчики, автомойщики или уборщики.

Читай также: Германия упрощает трудовые условия работникам - не резидентам ЕС

Например, Елена Слободянюк еще два года назад не думала, что станет известным востребованным украинским кондитером.

“До этого работала 5 лет пиар-менеджером, а до этого 2 года работала бухгалтером. Это так если вкратце, а на самом деле было очень много разных попыток и профессий – начиная с промоутера и помощника сомелье, потом был маленький опыт работы официантом“, – делится Елена Слободянюк.

Читай также: В Украине прогнозируют кризис на рынке труда в 2019 году

Перед стартом она поняла, что для бизнеса и хороших денег не обязательно иметь профильное образование. Она прошла двухдневные курсы, а после самоподготовки первый заказ поступил через полтора месяца.

Лучшей рекламой для нее являются отзывы клиентов, а продает она с помощью социальных сетей. Но и по предложенным вакансиям можно найти достойную работу. Например, Оксана Коваленко из Луганска теперь работает в теплом офисе с дружественным коллективом. А до этого она зарабатывала как мастер маникюра, а еще до этого работала у скота.

Читай также: НБУ подсчитал, сколько частных переводов прислали в Украину

Эксперты рынка труда отмечают, что вакансий сейчас тысячи, а чем больше город, тем выше оклад.

“У нас есть вакансии в крупных промышленных городах, таких, как Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье – разнорабочие производственные процессы на сумму в 12-15 тысяч гривен“, – говорит Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Читай также: Сокращенная рабочая неделя в Украине: Возможно ли

Например, грузчики могут зарабатывать от 8 до 9 тыс грн, комплектовальщики товаров 7-10 тыс грн. Отмечается, что 13% предложенных вакансий с достойной зарплатой на рынке труда являются работой без квалификации.

Ранее сообщалось ТОП-7 вакансий, за которые готовы платить 50 тысяч в месяц. Вакансии, которые оплачиваются суммой в 50 тыс грн не в IT сфере и не только в Киеве.