Работодатели назвали идеальный желаемый возраст кандидата на должность

По мнению работодателей, такие люди уже имеют опыт и уверены в своих силах, но еще не разочарованы.

Эксперты в сфере труда и соискатели уверяют, что работодатели и HR-специалисты отдают предпочтение тем, кому исполнилось 30 лет, передает Сегодня.

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Обычно люди такого возраста уже имеют опыт и уверены в своих силах, но еще не разочарованы при поисках работы как остальные. Так, обычно они выбирают, а не становятся выбранными.

Самыми желаемыми критериями при поиске работы выступают гибкий график и офис в центре города.

"Хочется работать в каком-то стабильном режиме, в котором ты можешь уделять время себе, своим хобби, друзьям и так далее. Ну и по сути уровень оплаты труда, и интересная работа", - говорит Роман Бурдюжа, который работает в ІТ-сфере.

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Роман является работником с 10-летним стажем и несмотря на его требовательность, им уже интересуются несколько ІТ-компаний.

"Работодатель понимает, что, во-первых, это человек, который уже имеет определенные навыки, и имеет определенный опыт, и уже знает, что он умеет лучше, что он умеет хуже - и поэтому он способен более адекватно воспринимать новые должностные обязанности", - рассказывает эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Но все же женщинам даже такого возраста устроиться сложнее.

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"Если девушке 25 лет, то у всех рекрутеров есть ужас - выйдет замуж, будет беременеть и рожать ребенка. Или уже имеет ребенка", - говорит Татьяна Пашкина.

Например, Анна – мать двоих детей, получила уже несколько отказов при поиске места юриста.

"У меня были ситуации, когда из-за наличия маленьких детей мне отказывали, мотивируя это длительными больничными, длительным отсутствием на работе. Но я не сдаюсь, и я думаю, что свою работу мечты я точно найду", - рассказывает Анна Зелинская

У Анны есть запасной вариант. Если не удастся найти работу юристом, она попытает счастье телеведущей. А пока сидит в декрете, то посещает курсы и ходит на собеседования.

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Так, по наблюдениям специалистов по трудоустройству, чаще всего профессию меняют юристы, финансисты и переводчики. Например, офисный работник Катерина работала юристом по желанию родителей, а после открыла свой бизнес по производству блокнотов.

"Я всегда была творческая. Я должна была поступать на дизайнера интерьера, но родители оба юристы у меня. И они сказали - сначала юридическая профессия, потому что мы знаем, что она тебе хлеб точно даст, а потом любая другая", - говорит Екатерина Стретович.

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