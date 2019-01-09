Как впечатляюще рассказать об опыте работы

Чтобы точно понравится работодателю и значительно увеличить шансы на успех, нужно знать, как правильно рассказать про опыт работы.

Чаще всего собеседования проводят структурированно, даже если вопросы звучат по-разному, но работодатели хотят услышать конкретные факты. Так, одним из обязательных вопросов является рассказ про опыт работы на предыдущих местах. Как правильно ответить, чтобы точно получить работу, разбирались SuperJob.

Только конкретика, акцент на эффективность

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Самым важным критерием ответа рекрутеры считают честность.

"Не надо обманывать по поводу опыта, ведь работать придется именно вам. Честность и открытость соискателя на интервью всегда привлекают", — комментируют менеджеры по подбору кадров.

В каких компаниях, как долго и на какой должности интервьюеры уже прочли в предварительно полученном резюме, потому лучшим решением будет кратко и четко описать конкретные задачи и факты, которые привели к эффективности их выполнения, например, если с вашей помощью продажи выросли на 30%, то именно на этом и стоит делать акцент.

Отсутствие опыта – не приговор

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Даже если опыта не много или совсем нет, то все равно можно выглядеть нужным кандидатом. Первое, что всегда стоит помнить – если пригласили на собеседование, то потребность в вас без опыта уже есть.

В этом случае, скорее всего работодатель видит талантливого выпускника с горящими глазами. Потому лучше всего будет рассказать о каких-то навыках, полученных самообучением, стажировках, волонтерстве и даже о студенческой практике на предприятиях.

"Я помогала благотворительному фонду в качестве волонтера. Не только ездила в больницы к детям, но и писала об этом небольшие заметки для соцсетей. Благодаря этой работе мне стало понятно, каким должен быть пост в фейсбуке, чтобы привлечь внимание", — такого рассказа ждет от вас рекрутер, подыскивающий толкового SMM-менеджера.

Краткость – сестра таланта

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Если опыт огромен, то нужно действовать наоборот. Вряд ли интервьюер хочет слышать о десятилетиях активной работы, тем более, что резюме он уже просмотрел и примерно понимает, с кем имеет дело. В этом случае лучше рассказать то, что актуально и может помочь именно на данной позиции и именно этой компании.

"Как я понял из описания вакансии, вам нужен специалист с хорошим знанием технологии производства. Я работаю в этой сфере уже семь лет и могу гарантировать соблюдение всех правил технологического процесса", — отличное начало рассказа о себе для опытного специалиста.

Ранее сообщалось, что вызывает недовольство украинцев во время поиска работы. Больше всего людей раздражают несоответствие требований и оплата за их выполнение, а также уклончивость в ответах на собеседовании.