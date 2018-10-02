Эксперты утверждают, что награждать сотрудников нужно не за результат, а за усилия
Даниэл Канеман раскритиковал практику руководителей оценивать эффективность сотрудников по результатам, которые они приносят компании. Канеман является Нобелевским лауреатом 2002 года за работу в области поведенческой экономики, а также автором книги "Думай медленно… Решай быстро", передает Идеономика. Он утверждает, что оценивать нужно процесс, а не результат.
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"Качество решений не определяет результат. Можно принять очень хорошее решение и получить плохой результат, потому что не повезло. А можно принять плохое решение и получить хороший результат, если повезет", - отметил Канеман в выступлении на Всемирном бизнес-форуме в Нью-Йорке.
Его слова частично подтверждает профессор психологии и поведенческой экономики Университета Дюка Дэн Ариели. Он провел параллели сотрудников с детьми, где родители хвалят дитя за усилия, а не только за успех.
"Часто мы вознаграждаем или наказываем за результат. И мы поступаем так и в деловом мире: люди получают бонусы, если их работа была успешной, независимо от того, был ли хорошим или плохим процесс", — говорит Ариели.
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Он объясняет, что такими поощрениями можно добиться того, что плохой процесс будет одобрен, или плохой работник премирован.
Барри Шварц, психолог из Суортмор-колледжа и автор книги "Почему мы работаем", также использует школу в качестве примера. Он рассказывает, как оценка результатов подрывает способность учителей работать эффективно.
Слишком стандартизированное обучение, система оценок и результатов на экзаменах убивает у учителей стремление к творческому подходу.
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"Самое трагическое последствие этого подхода, что он либо отнимет у хороших учителей энергию, вовлеченность и энтузиазм, либо вынудит их уйти из образования", - пишет Шварц.
Отмечается, что ориентация на результат является просто ленью людей, которым легче его оценить, так как результат "на лицо", в отличии от измерения "настойчивости" или "инициативности".
"Гораздо сложнее оценить процесс, чем результат. И интуитивно гораздо более привлекательно и убедительно оценивать результаты, чем процесс. Поэтому люди так и делают", - объясняет Канеман.
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