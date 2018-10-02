Новый год с новой работы: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январе

С какой работы стоит начать новую жизнь.

Многие люди желают начать новую жизнь с наступлением нового года. The Point предлагает начать с поиска новой, высокооплачиваемой, работы.

QA Automation Engineer (UI)

Читай также: Эксперты утверждают, что награждать сотрудников нужно не за результат, а за усилия

Как обычно, первое место по самым денежным вакансиям занимает должность в IT-сфере. Агентство IT Recruitment Solutions ищет человека на вакансию QA Automation Engineer (UI) и обещает платить 168 000 грн.

Им нужен профессионал, который имеет опыт: QA Automation от 3 лет, практические навыки JavaScript and Angular, API testing, знание Protractor, и, конечно, English на уровне Intermediate и выше.

Финансовый директор

Читай также: Как впечатляюще рассказать об опыте работы

Украинской консалтинговой компании требуется финансовый директор с окладом 85 000 грн. Кандидат должен обладать опытом работы на позиции финансового директора от 5 лет, знания в сфере оптимизации налогообложения, творческое мышление, владение основами бухучета и выполнение задач по разработке политики налогового планирования.

Должность высокооплачиваемая не просто так. Чтобы получить ее нужно будет пройти тестирование, оценку психолога, интервью с HR-специалистом, собеседование с руководителем по профессиональным навыкам и умениям и проверку СБ.

Руководитель строительства (солнечных электростанций)

Читай также: Где в Украине можно заработать без диплома

Рекрутинговое агентство ищет руководителя строительства солнечных электростанций, который будет нести полную ответственность за надзор и управление текущим строительством, отгрузку оборудования, координацию деятельности субподрядчиков на производственных площадках солнечных электростанций.

На новой должности руководитель должен будет управлять отношениями с подрядчиками для выполнения проектов в срок и в рамках бюджета. За что платить обещают 56 000 грн.

Технолог (пекарня)

Читай также: Женщины в Украине зарабатывают гораздо меньше, чем мужчины

В городе Мариуполь торговая сеть "Щирий кум" нуждается в технологе. За зарплату в 50 000 грн пекарне нужен человек, который будет организовывать производственные и торговые процессы в пекарнях сети, контролировать качество и соблюдение технологии производства, разрабатывать и внедрять новые рецептуры, расширять ассортимент, составлять технологические карты, обучать и организовывать работу персонала.

Щирий кум готовы взять на работу человека из других городов, главное, чтобы он обладал опытом работы на аналогичной должности от 3 лет и профильным в/о.

Танцовщица

Читай также: Работодатели назвали идеальный желаемый возраст кандидата на должность

Необычная вакансия закрывает 5 самых высокооплачиваемых предложений – компания CenterUSA в Харькове ищет на постоянную работу девушку PJ go-go dancer. Работодатель предлагает 50 000 грн и ряд бонусов в виде бесплатного предоставления костюмов и обуви для танцев, помощи стилистов в создании сценического образа, солярий, массаж, маникюр, педикюр, услуги парикмахера-стилиста, визажиста.

От девушки требуется возраст от 18 до 30 лет, рост не ниже 165 см и опрятный внешний вид. В свою очередь компания предоставит обучение под руководством профессиональных хореографов, в период обучения не исключена материальная помощь и даже дает возможность развивать свои вокальные данные (если такие имеются) под руководством опытных вокалистов.

После участия в шоу-программах, сольных выступлениях есть развозка. Предоставляется жилье, бесплатное питание по месту работы и еженедельные премии от клуба.

Ранее сообщалось, что вызывает недовольство украинцев во время поиска работы. Больше всего людей раздражают несоответствие требований и оплата за их выполнение, а также уклончивость в ответах на собеседовании.