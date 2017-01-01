Безработица в Украине: Людей трудоустроят карьерные советники

Безработных теперь будут распределять по категориям.

Центры занятости с января 2019 года будут предоставлять услуги карьерных советников, которые помогут безработных искать новые вакансии с помощью первичного и углубленного профилирования, передает UBR со ссылкой на HeadHunter.

Читай также: Новый год с новой работы: ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в январе

Карьерные советники разделят людей на 5 категорий. Каждая категория будет учитывать наличие опыта, соответствие личностных и профессиональных качеств требованиям рынка. На основе полученных данных советники вместе с соискателем будут разрабатывать индивидуальный план по поиску работы, который будет включать информацию об открытых вакансиях и данные о работодателях.

Центры занятости предполагают, что с помощью таких советников услуги станут более индивидуально-направлены, что поможет повысить учет потребностей, уровень профессионализма, трудовой мотивации и нарастить мобильность самих соискателей.

Читай также: Эксперты утверждают, что награждать сотрудников нужно не за результат, а за усилия

Отмечается, что такие функции не новинка, а уже давно используются многими компаниями, чтобы задобрить недовольных бывших сотрудников, которые могут испортить им репутацию как работодателя.

Так, 66% опрошенных бывших сотрудников остались недовольными после увольнения, из них каждый 10 сообщил об этом в интернете, а еще 5% подали иск в суд.

Ранее сообщалось, что украинцев переобучают в профтехучилищах. Госслужба уже отправила на переобучение 147 тыс безработных в 2018 году.