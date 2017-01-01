И коллеги непутевые, и график не подходит: Что делать, когда работа раздражает

Иногда из-за общего раздражения даже жара или холод в офисе могут подтолкнуть к мыслям об увольнении.

Вставать по утрам, ругаться с начальством, критика от коллег, непосильные задачи – иногда даже любимая работа может довести до сумасшествия. Work.ua рассказали, что можно сделать, чтобы снизить накал и продолжить работу в хорошем настроении.

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Комфорт превыше всего

Часто люди не замечают, насколько холод или жара, плохое проветривание помещения могут влиять на настроение и работоспособность. Чтобы более комфортно чувствовать себя на работе стоит создать более домашнюю атмосферу – принести любимую кружку, тапочки, попросить начальство установить кондиционер. Работать в нормальных условиях – это нормально.

Недосып, усталость, безнадежность

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Слишком много работать тоже не очень хорошо. Постоянная усталость, отсутствие сна и физической активности вряд ли повысят продуктивность. Если заставить себя привыкнуть к нормальному графику сна не удается, а на прогулки нет времени, то лучше всего дать себе перерыв и взять отпуск, пусть и на выходные.

Но в это время нужно выключить мобильный, не заходить в социальные сети, забраться под теплое одеялко, хорошо выспаться, а в перерывах почитать книгу, прогуляться, посмотреть кино или приготовить себе вкуснейший обед, о котором давно мечтали.

Надоедливые, непрофессиональные коллеги

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Даже, если большинство коллег не хочется больше никогда видеть, всегда найдется один-двое адекватных людей. Вот их и нужно держаться. Но если раздражают все коллеги, то выход только один – полюбить или смириться.

Других вариантов и не будет, так как работа является не развлечением, а ответственностью. Если вы дорожите своим местом и тем, что выполняете, то нужно перестать искать негатив и сосредоточиться на задачах.

Скучная рутинная работа

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Эта проблема уже серьезнее. Когда не нравится то, что делаешь, работа не приносит удовольствие, а о росте и радости вообще не стоит говорить, то лучшим решением будет разговор с начальством, а не печаль.

Нужно показать ему, что вы готовы брать на себя больше ответственности, озвучивать новые идеи, предлагать улучшения, попросить новый проект, в общем сделать все, чтобы доказать (начальству и себе), что вы не просто "просиживаете штаны", а можете и хотите действовать, с удовольствием на благо компании и своей карьеры.

Самовлюбленный и недальновидный шеф

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Решить проблемы с несправедливым начальством всегда сложнее всего. Тут уже стоит задуматься о том, насколько нравится работа в целом, профессия, есть ли перспектива роста, а потом подумать, виноват ли шеф, или все же вы себя переоцениваете.

Если все же проблема не в вас и сделать вы ничего не можете, то лучше всего начать поиски новой работы.

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