На работу в теплые края: ТОП-5 привлекательных вакансий за рубежом

Если надоела Германия, приелась Польша, а в Чехии слишком мало платят, то в январе можно найти работу на Сейшелах или даже на Аляске.

Множество людей на первое место в критериях подбора работы указывают близость офиса к дому. Но чаще потом скучают по время пути "работа-дом, дом-работа". Если хочется поменять рутинный маршрут и при этом неплохо заработать, то The Point подобрали 5 соблазнительных вакансий по всем уголкам земного шара.

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Упаковщик морепродуктов на Аляске

Компания ALASKA Seafoods ищет персонал для работы на заводе по переработке морепродуктов и оплачивает 94 000 гривен в месяц по контракту на Аляске. Работник должен измерять, взвешивать, упаковывать, сортировать и калибровать ассортимент продукции (моллюски, гребешки, устрицы и прочее).

Завод предоставляет все удобства: завтра, обед и ужин (включая горячие блюда, а есть можно более одной порции), комфортные общежития на территории завода на 2 людей – и все это за счет завода и не вычитывается с зарплаты.

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Работать нужно будет 5 дней в неделю по 9 часов, оплачивается 3600 долларов чистыми на руки, а за переработку или выход по субботам доплачивают по 15 долларов в час.

Контракт длится 6 месяцев, а по завершению после месяца отпуска можно продлить еще на полгода. Завод оплачивает для своих работников: перелет в два конца с сопровождением, консульский сбор и затраты по посольству для граждан Украины, страховку.

Экскурсовод-менеджер в компанию на Сейшельские острова

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Если холода Аляски слишком суровы, то можно пойти работать экскурсоводом на тропические острова. Компания Pure Escapes на Сейшельских островах как раз ищет экскурсовода-менеджера с 3-6 летним опытом работы в туризме. Кандидат должен в совершенстве владеть английским и иметь соответствующее высшее образование (история, теология, музеология).

Они предлагают контракт как минимум на 1 год с 3 месячным испытательным сроком. Компания не указывает сумму заработной платы, но проживание они оплатят.

Прораб на стройках во Французской Ривьере

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Строительная компания с 10-летним опытом работы в Европе, ищет на постоянную работу прораба на строительство и реставрацию частных вилл и апартаментов. Им нужен специалист с опытом работы более 10 лет и высшим образованием, опытный пользователь ПК, Автокад, Excel, умеющий составлять сметы и графики.

Компания предпочтет человека со знанием английского или французского языков, так как работать нужно будет на Французской Ривьере- от Ментона до ан Тропе.

Фирма заплатит за проживание в отдельной 1-комнатной квартире или студии, выплатит премиальные и зарплату в 60 000 грн в месяц.

Управляющий охотхозяйством по разведению благородных оленей в Словакии

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Raven a.s. необходим человек, который будет выполнять все работы, связанные с уходом за оленями. Нужно профильное образование, опыт работы по специальности, водительское удостоверение категории В, удостоверение на управление трактором будет преимуществом.

Им нужен трудолюбивый универсальный кандидат, который сможет иногда работать сверхурочно. Взамен они гарантируют 100% законное трудоустройство, со временем получение вида на жительство и бесплатное проживание.

Мастер по наращиванию ресниц в Милан, Италия

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Заманчивая вакансия, которая позволит работнику делать прекрасную половину человечества еще прекраснее. Работать нужно будет в Милане – столице стиля и моды. Нужны опыт работа от года и желание уехать дальше от дома. Оплатят 800 евро/месяц, а также предоставят апартаменты и один выходной в неделю.

Ранее сообщалось, что на Сицилии распродают дома всего за 1 евро. Таким образом местные жители пытаются предотвратить "вымирание" города.