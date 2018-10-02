Работа для студентов: Что ищут выпускники вузов

Выпускники вузов хотят зарабатывать от 6-10 тыс грн до 1 тысячи долларов.

по размеру заработной платы, условиям труда и графику работы. Такими же значимыми являются взаимоотношения в коллективе и с руководством, передают Финансы.

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Молодые специалисты ищут работу с окладом от 601- тыс грн до 1 тысячи долларов, а при этом хотят получить хороший социальный пакет, бонусы и оплату за сверхурочную работу.

Выпускники отдают предпочтения тем вакансиям, на которые не требуется опыт работы.

Так, меньше всего спросом пользуется банковская сфера, а в компании, которые ориентируются только на рост дохода и не заботятся о своих клиентах, выпускники обходят мимо.

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Бывшие студенты не хотят работать в организациях с непрозрачными условиями труда и высокой текучкой кадров.

Важным критерием для поколения Z является высокая степень свободы, потому они хотят работать удаленно минимум 2 раза в неделю, самостоятельно решать, когда выполнять поставленные задачи и подстраивать работу под личные нужды.

Ранее сообщалось, что работодатели назвали идеальный желаемый возраст кандидата на должность. По их мнению, такие люди уже имеют опыт и уверены в своих силах, но еще не разочарованы.