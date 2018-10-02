Зарплата "по результатам собеседования": Как не продешевить

6 полезных советов о том, какой уровень зарплаты назвать, чтобы не отпугнуть, но и не занизить свою ценность.

Часто работодатели не указывают уровень заработной платы в объявлении, а на собеседовании задают сложный, а для кого-то просто неудобный, вопрос "Сколько вы бы хотели зарабатывать?". Work.ua разобрались, как найти ту золотую середину между бюджетом компании и самооценкой стоимости своих услуг и талантов.

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Провести исследование

Для начала нужно разузнать все о своей вакансии: посмотреть сайт компании, изучить разные зарплаты этой же или похожей вакансии в других компаниях, можно узнать у знакомых, на сайтах, или воспользоваться порталами для поиска работы. Не редко последние предоставляют статистику зарплат по вакансиям.

Повысить зарплатные ожидания осторожно

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Чаще всего, оставляя прежнее место работы, человек ожидает, что на новой он будет получать больше. Обычно оптимальным вариантом повышения оклада являются 30%. Но не стоит забывать, что если на прежнем месте работы зарплату давно не повышали, а уровень жизни требует, то стоит завысить более 30%.

Дождаться момента

Каждый хороший работодатель понимает, что вопрос об оплате труда является одним из самых важных, поэтому он вряд ли забудет об этом спросить. Обычно такие вопросы задаются в самом конце, а если это несколько этапное собеседование, то вопрос прозвучит на последнем. Лучше всего дождаться этого момента, а не спрашивать самому.

Сумму назвать нужно самостоятельно

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Самым главным после вопроса является не спросить в ответ: "А сколько вы можете предложить?". Скорее всего работодатель подумает, что перед ним человек, не знающий себе цену, или человек, который любит торговаться, или боится продешевить. Или все вместе.

Аргументировать свое число

Очень часто после услышанного ответа на главный вопрос, работодатель предпочитает услышать аргументы, почему именно столько. В этот момент лучше всего апеллировать к опыту, навыкам и квалификации, а также объему работы, который нужно будет выполнять.

Объяснений в виде сложных жизненных обстоятельств, браков, рождения детей и прочего лучше не озвучивать.

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Выяснить все детали

Для того, чтобы между работодателем и соискателем все было понятно, стоит упомянуть, что речь идет о "чистой" зарплате, без вычета всех налогов, иначе можно будет получить неприятный сюрприз.

А если все-таки сумма меньше ожидаемой, то желательно уточнить, что можно сделать, чтобы получать именно такую сумму, какую хотелось бы – сколько работать, каких целей достигать, что доучить, какие навыки развить.

Ранее сообщалось, что как будут повышать зарплаты в Украине в 2019 году. Экономика страны растет, а квалифицированные работники уезжают.